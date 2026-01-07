ये तो हैवी ड्राइवर निकला! शोरूम से निकलते ही ठोक दी नई कार, वीडियो हुआ वायरल

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। हाल में सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में एक नई नवेली कार शोरूम से निकलती है और फिर शोरूम के बाहर खड़ी कार में जाकर टकरा जाती है। इस वायरल वीडियो के कैप्शन में पहले ही दिन एक्सीडेंट लिखा हुआ है। आइए वायरल वीडियो के बारे में विस्तार में जानते हैं। साथ ही यह भी जानते हैं कि अगर शोरूम से कार निकलते ही उसका एक्सीडेंट हो जाए, तो क्या फिर क्या होता होता?

वायरल वीडियो में क्या दिखा? View this post on Instagram A post shared by Rohit Khodke (@rk_rohit_khodke) सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में एक नई कार शोरूम के बाहर दूसरी कार से टकराई हुई दिखाई दे रही है। कार पर फूल माला लगी हुई है। जिस कार से वह टकराती है वह भी नई कार लग रही है। वीडियो के बैकग्राउंड में किशोर कुमार का ये क्या हुआ गाना सुनाई दे रहा है, जिसे मजाकिया अंदाज में लगाया गया है। वीडियो पर लोगों का रिएक्शन इस वायरल वीडियो पर लोगों ने कई मजेदार कमेंट किए हैं। एक यूजर लिखा कि 5-स्टार रेटिंग टेस्ट कर लिया। वहीं, दूसरे यूजर ने लिखा कि क्या अचीवमेंट है, शोरूम से सीधा सर्विस सेंटर। साथ ही एक और यूजर ने लिखा कि ये कौन सा तरीका है बिल्ड क्वालिटी चेक करने का। इस वीडियो पर एक यूजर ने लिखा कि पहले दिन उद्घाटन हो गया।

कौन भरेगा नुकसान की भरपाई? अगर कार की डिलीवरी पूरी है यानी पूरी तरह से ओनरशिप ट्रांसफर हो गई। इस स्थिति में आपकी एक्टिव इंश्योरेंस पॉलिसी (आमतौर पर जीरो डेप वाली) नुकसान कवर करेगी, लेकिन शोरूम को हुए नुकसान के लिए आपको थर्ड-पार्टी कवर लेना पड़ सकता है या खुद भरना पड़ सकता है।