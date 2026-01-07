ये तो हैवी ड्राइवर निकला! शोरूम से निकलते ही ठोक दी नई कार, वीडियो हुआ वायरल
सोशल मीडिया पर एक नई कार का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह शोरूम से निकलते ही दूसरी कार से टकरा जाती है। लोग इस पर मजेदार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। ...और पढ़ें
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। हाल में सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में एक नई नवेली कार शोरूम से निकलती है और फिर शोरूम के बाहर खड़ी कार में जाकर टकरा जाती है। इस वायरल वीडियो के कैप्शन में पहले ही दिन एक्सीडेंट लिखा हुआ है। आइए वायरल वीडियो के बारे में विस्तार में जानते हैं। साथ ही यह भी जानते हैं कि अगर शोरूम से कार निकलते ही उसका एक्सीडेंट हो जाए, तो क्या फिर क्या होता होता?
वायरल वीडियो में क्या दिखा?
View this post on Instagram
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में एक नई कार शोरूम के बाहर दूसरी कार से टकराई हुई दिखाई दे रही है। कार पर फूल माला लगी हुई है। जिस कार से वह टकराती है वह भी नई कार लग रही है। वीडियो के बैकग्राउंड में किशोर कुमार का ये क्या हुआ गाना सुनाई दे रहा है, जिसे मजाकिया अंदाज में लगाया गया है।
वीडियो पर लोगों का रिएक्शन
इस वायरल वीडियो पर लोगों ने कई मजेदार कमेंट किए हैं। एक यूजर लिखा कि 5-स्टार रेटिंग टेस्ट कर लिया। वहीं, दूसरे यूजर ने लिखा कि क्या अचीवमेंट है, शोरूम से सीधा सर्विस सेंटर। साथ ही एक और यूजर ने लिखा कि ये कौन सा तरीका है बिल्ड क्वालिटी चेक करने का। इस वीडियो पर एक यूजर ने लिखा कि पहले दिन उद्घाटन हो गया।
कौन भरेगा नुकसान की भरपाई?
अगर कार की डिलीवरी पूरी है यानी पूरी तरह से ओनरशिप ट्रांसफर हो गई। इस स्थिति में आपकी एक्टिव इंश्योरेंस पॉलिसी (आमतौर पर जीरो डेप वाली) नुकसान कवर करेगी, लेकिन शोरूम को हुए नुकसान के लिए आपको थर्ड-पार्टी कवर लेना पड़ सकता है या खुद भरना पड़ सकता है।
अगर अभी डिलाीवरी अधूरी है यानी कार का अभी रजिस्ट्रेशन या इंश्योरेंस नहीं हुआ है। इस स्थिति में डीलर या शोरूम की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि वाहन अभी उनके नाम पर या पूरी तरह से रजिस्टर्ड नहीं होता है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।