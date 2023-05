Devendra Fadnavis ने मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक पर की Lexus LX SUV की सवारी, देखें वीडियो

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। भारतीय बाजार में एक से बढ़कर एक दमदार कारें मौजूद हैं, लेकिन लेक्सस एलएक्स एसयूवी की बात कुछ और ही है। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र में लगभग पूरे हो चुके मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक (एमटीएचएल) समुद्री पुल (Mumbai Trans Harbour Link) (MTHL) पर लेक्सस एलएक्स एसयूवी ( Lexus LX SUV) चलाते हुए देखे गए हैं।

डिप्टी सीएम ने इस एसयूवी में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ सवारी की। आपको बता दें, जब ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा, तब ये भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल होगा। इसकी लंबाई 22 किमी से अधिक होगी। बता दें कि इसका काम लगभग पूरा हो चुका है और उम्मीद लगाई जा रही है कि नवंबर 2023 तक समाप्त हो जाएगा।

⚫️OMG ! It’s almost ready! 🤞🏻

I actually drove on our engineering marvel MUMBAI TRANS HARBOUR LINK MTHL with CM @mieknathshinde ji !

What more could I ask for 🤩 #EknathDevendraAtMTHL #Mumbai #Maharashtra pic.twitter.com/oxedwpXSby