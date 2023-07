6 एयरबैग और कई दमदार फीचर्स के साथ आने वाली इस कार पर मिल रहा है बंपर डिस्काउंट, 2 लाख तक की कर सकते हैं बचत

अभी कंपनी के पोर्टफोलियो में ईवी समेत तीन कारें हैं। भारत में कंपनी ने कुछ महीनों पहले कंपनी ने अपनी सबसे बड़ी और पहली एसयूवी C5 एयरक्रॉस को लॉन्च किया था।यह एक शानदार लग्जरी एसयूवी है जो कई दमदार फीचर्स से लैस है। आपको बता दें इस कार की कीमत 37.17 लाख से शुरू होती है। चलिए आपको इसके बारे में और अधिक जानकारी देते हैं।

6 एयरबैग के साथ आने वाली इस कार पर मिल रहा है बंपर डिस्काउंट

नई दिल्ली,ऑटो डेस्क। भारतीय बाजार में एक से बढ़कर एक वाहन मौजूद है। अगर आप इस महीने अपने लिए एक नई कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको बता दें,फ्रांस की वाहन निर्माता कंपनी सिट्रोएन ने कुछ दिन पहले ही अपनी एक बेहतरीन इलेक्ट्रिक एसयूवी को लॉन्च किया था। अभी कंपनी के पोर्टफोलियो में ईवी समेत तीन कारें हैं। भारत में कंपनी ने कुछ महीनों पहले कंपनी ने अपनी सबसे बड़ी और पहली एसयूवी C5 एयरक्रॉस को लॉन्च किया था। कीमत 37.17 लाख से शुरू होती है यह एक शानदार लग्जरी एसयूवी है, जो कई दमदार फीचर्स से लैस है। आपको बता दें, इस कार की कीमत 37.17 लाख से शुरू होती है। अगर आप इस कार को खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको बता दें, वाहन निर्माता कंपनी अपनी इस कार पर बंपर डिस्काउंट दे रही है। चलिए आपको इसके बारे में और अधिक जानकारी देते हैं। क्या है कार पर ऑफर आपको बता दें, सिट्रोएन इंडिया अपनी फ्लैगशिप क्रॉसओवर C5 एयरक्रॉस पर 2 लाख रुपये तक का डिस्काउंट ऑफर दे रही है। इस कार पर ऑफर 31 जुलाई 2023 तक वैलिड है, इसके साथ ही ये ऑफर 2022 के बाद तैयार हुए मॉडल्स पर है। इस लाभ का फायदा उठाने के लिए आप अपने नजदीकी डीलरशिप में जाकर जानकारी ले सकते हैं। Citroen C5 Aircross के वेरिएंट, इंजन और गियरबॉक्स इस कार में फुल लोडेड शाइन वेरिएंट मिलता है। वहीं ये सिंगल फुल लोडेड शान इन वेरिएंट में आती है। इसके इंजन पावरट्रेन की बात करें तो इसमें 2.0 लीटर , चार -सिलेंडर डीजल इंजन के साथ आती है, जो 174bhp की पावर और 400Nm का टॉर्क जेनरेट करती है। इसे 8 स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन से जोड़ा गया है। इस कार का मुकाबला भारतीय बाजार में हुंडई टक्सन, जीप कंपास, स्कोडा कुशाक और फॉक्सवैगन टाइगुन से है।

Edited By: Ayushi Chaturvedi