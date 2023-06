किफायती कीमत में आती हैं ये इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, कीमत मात्र 80 हजार के अंदर

सस्ती कीमत में आप कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए ये खबर फायदेमंद साबित हो सकती है। इस खबर के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं उन टॉप इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के बारे में और उनकी कीमतों के बारे में जो भारतीय बाजार में मात्र 80 हजार रुपये के अंदर आती हैं। आइये डिटेल में जानते हैं। (जागरण फाइल फोटो)

cheapest Electric Scooters: बजट फ्रेंडली इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की लिस्ट

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। अगर आप रोजाना इस्तेमाल करने के लिए किफायती कीमत वाली इलेक्ट्रिक स्कूटर की तलाश कर रहे हैं तो आप सही जगह पर हैं। क्योंकि, इस खबर के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं उन टॉप इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के बारे में जिसे आप रोजाना इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। Okinawa Ridge 100 ओकिनावा रिज 100 उन काफी कम खर्चीले हाई-स्पीड स्कूटरों में से एक है। इसमें 3.12 kWh की बैटरी लगी हुई है, जो एक बार चार्ज करने पर 149 किमी की रेंज देने में सक्षम है। इसमें कई एडवांस फीचर्स भी मिलते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक असिस्टेड ब्रेकिंग सिस्टम, एंटी-थेफ्ट अलार्म के साथ सेंट्रल लॉकिंग, जियोफेंसिंग, ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग, कीलेस एंट्री, और बहुत कुछ शामिल है। इसकी कीमत 74,817 रुपये है। Bounce Infinity बाउंस इनफिनिटी स्कूटर तीन साल या चालीस हजार किलोमीटर की वारंटी के साथ आता है, इसकी टॉप स्पीड 65 किमी/घंटा है। सिंगल चार्ज पर आप इसको 85 किलोमीटर तक ले जा सकते हैं। इसकी कीमत 70,499 रुपये है। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को इंडियन मार्केट में ठीक-ठाक प्यार मिल रहा है। Hero Electric Optima CX (Single Battery) हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा सीएक्स सिंगल और डबल बैटरी विकल्पों के साथ उपलब्ध है। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की रेंज सिंगल चार्ज पर 82 किलोमीटर की है। वहीं इसकी टॉप स्पीड 42 किलोमीटर प्रति घंटे की है। आप इस स्कूटर को 67,190 कीमत पर अपने घर ले जा सकते हैं। नोट: ऊपर बताई गई कीमतें फेम 2 स्कीम में कटौती के पहले की है। वर्तमान में इनकी कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। सही कीमत के लिए कंपनी के वेबसाइट या फिर डीलरशिप पर जाएं।

Edited By: Atul Yadav