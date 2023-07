जून में इन कार ब्रांडों का रहा भारतीय बाजार में कब्जा, धड़ल्ले से बिक रहीं इनकी गाड़ियां

इस समय इंडियन मार्केट में गिनती के कुछ ही ब्रांड्स हैं जिनका मार्केट शेयर काफी अधिक है। मार्केट शेयर में बढ़ोतरी का कारण कम कीमत मेंटेनेंस में आने वाली किफायती कारें है। हमेशा की तरह जून में भी मारुति सेल्स के नाम पर नंबर वन पर अपना कब्जा जमाए हुए हैं। आइये जानते हैं देश में सबसे अधिक पसंद किए जाने वाले कार ब्रांड्स के बारे में। (जागरण फोटो)

जून 2023 में सबसे अधिक बिकीं मारुति की गाड़ियां

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। अगर आप भी देश की सबसे पसंदीदा ब्रांड की गाड़ियों की तलाश कर रहे हैं तो आप सही जगह पर हैं। इस खबर के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं उन टॉप गाड़ियों के ब्रांड्स के बारे में जिनके प्रोडक्ट को पिछले महीने यानी जून 2023 में खूब खरीदा गया है। MARUTI SUZUKI SALES मारुति सुजुकी ने जून 2023 में घरेलू और निर्यात सहित कुल 1,59,418 इकाइयों की बिक्री दर्ज की है, जबकि पिछले साल इसी महीने में यह 1,55,857 इकाई थी। कंपनी की बिक्री में साल-दर-साल 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी गई है। घरेलू बाजार में, MSIL ने जून 2022 में 1,22,685 इकाइयों की तुलना में पिछले महीने 1,33,027 इकाइयों की बिक्री के साथ 8.43 प्रतिशत की बिक्री वृद्धि दर्ज की है। हालांकि, इसने महीने-दर-महीने बिक्री में 7.43% की गिरावट दर्ज की है। HYUNDAI SALES हुंडई ने जून 2022 में 50,001 वाहन बेचे, जबकि पिछले साल इसी महीने में यह आंकड़ा 49,001 यूनिट था। कंपनी ने सालाना आधार पर 2.04% बिक्री वृद्धि और 2.88% MoM बिक्री वृद्धि दर्ज की है। कंपनी ने जून 2022 में 13,350 इकाइयों की तुलना में पिछले महीने 15,600 इकाइयों का निर्यात भी किया है, जो साल-दर-साल 16.85 प्रतिशत की बिक्री वृद्धि दर्ज करती है। ब्रांड की कुल बिक्री (घरेलू + निर्यात) 65,601 है, जो साल-दर-साल 5.21 प्रतिशत की वृद्धि है। TATA MOTORS SALES टाटा मोटर्स लगातार अपनी बिक्री वृद्धि से प्रभावित कर रही है, क्योंकि इसने साल-दर-साल 5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। कंपनी ने जून 2023 में 47,235 यूनिट्स बेचीं, जबकि पिछले साल इसी महीने में यह आंकड़ा 45,197 यूनिट्स था। कंपनी ने पिछले महीने 7,025 यूनिट इलेक्ट्रिक वाहन बेचे हैं, जबकि जून 2022 में यह आंकड़ा 3,608 यूनिट था।

