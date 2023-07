Maruti का रहा जून के महीने में भी दबदबा, Tata सहित इन कंपनियों ने भी मारी बाजी

हालांकि इस महीने इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में कुछ कमी दिखाई दी है मई के मुकाबले जून की सेल में कुल 2 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। मई 2023 में 3.35 लाख यूनिट्स की सेल हुई थी वहीं जून के महीने में सेल 3.27 लाख यूनिट्स की रही है। दूसरी ओर सालाना तौर पर देखने में ये 2 प्रतिशत की बढ़ती रही है।

car sales report june 2023 see all details here

नई दिल्ली,ऑटो डेस्क। भारतीय बाजार में मारुति पिछले कई सालो से राज करते आ रही है। इस महीने फिर एक बार सेल्स के मामले में मारुति सबसे आगे रही है। कमर्शियल हो या प्राइवेट इस कार का अब तक से कोई विकल्प नहीं आया है। भारत में सबसे अधिक मारुति की वैगनआर बिकी है। एक बार फिर से जून के महीने में इस कार का डंका बजा है। आज हम आपको जून में बिकने वाली टॉप 10 गाड़ियों की लिस्ट लेकर आए हैं। मई के मुकाबले जून की सेल में कुल 2 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। मई 2023 में 3.35 लाख यूनिट्स की सेल हुई थी, वहीं जून के महीने में सेल 3.27 लाख यूनिट्स की रही है। दूसरी ओर सालाना तौर पर देखने में ये 2 प्रतिशत की बढ़ती रही है। दूसरे और तीसरे नंबर पर मारुति रही भारतीय बाजार में मारुति सबसे अधिक कारों की सेल करने वाली कंपनी में से एक है। मारुति वैगन आर की कंपनी ने जून में 17,481 यूनिट्स की सेल की है। वहीं दूसरे नंबर पर कंपनी की सबसे पॉपुलर हैचबैक कार स्विफ्ट रही है। तीसरे नंबर पर हुंडई है जिसने मारुति के बाद अपनी जगह बनाई है। इसकी क्रेटा एसयूवी है जिसकी कुल 14447 यूनिट्स सेल हुई हैं। वहीं चौथे नंबर पर मारुति सुजुकी बलेनो है जिसकी 14,077 यूनिट्स सेल हुई है। टाटा की सेल में हुई बढ़ोतरी टाटा मोटर्स भारतीय बाजार में मारुति के बाद सबसे अधिक कारों की सेल करने वाली कंपनी में से एक है। कंपनी ने नेक्सन की 13827 यूनिट्स की सेल की है। वहीं छठे नंबर पर हुंडई की वेन्यू है जिसने 11606 यूनिट्स की सेल की है। इसके बाद मारुति की सबसे अधिक बिकने वाली कार ऑल्टो है जिसने 11323 यूनिट्स की सेल की है। टाटा की पंच ने एक बार फिर इस लिस्ट में जगह बनाई है। इस कार में 10990 यूनिट्स की सेल की है। वहीं मारुति सुजुकी ब्रेजा 10578 यूनिट्स के साथ नौवें और ग्रैंड विटारा 10486 यूनिट्स की सेल के साथ सेल की है।

Edited By: Ayushi Chaturvedi