BMW 1 अक्टूबर को लॉन्च करेगी नई रोडस्टर मोटरसाइकिल, F 450 GS प्लेटफॉर्म पर आधारित

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। BMW ने इस साल अप्रैल में F 450 GS को लॉन्च किया था और ऐसा लगता है कि वह अपनी एंट्री-लेवल बाइक्स के मामले में यहां रुकने वाला नहीं है। ब्रांड ने अपने सोशल मीडिया पेज पर 1 अक्टूबर को एक और मोटरसाइकिल लॉन्च करने का टीजर जारी किया है। नया मॉडल F 450 GS वाले प्लैटफॉर्म पर आधारित एक Roadster हो सकता है।

एंट्री लेवल बाइक्स पहले BMW की एंट्री-लेवल बाइक्स भारत में G 310s थीं जिनमें से G 310 R और G 310 GS को बंद कर दिया गया है। ट्रैक-फोकस G 310 RR अभी भी मौजूद हैं। अप्रैल में निर्माता ने एक बिल्कुल नए प्लैटफॉर्म पर बनी F 450 GS को पेश किया जिसमें 420cc का ट्विन-सिलिंडर इंजन है जो 48hp की पावर और 43nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसे एक एडवेंचर टूरर की तरह बनाया गया है।

नया रोडस्टर मॉडल BMW इस प्लैटफॉर्म का विस्तार एक नेकेड रोडस्टर मोटरसाइकिल के साथ करती नजर आ रही है और यह F 450 GS के साथ इंजन शेयर कर सकती है। हालांकि, तस्वीर से मोटरसाइकिल के बारे में ज्यादा जानकारी सामने नहीं आती है लेकिन हम देख सकते हैं कि इसमें USD फोर्क दिया गया है। F 450 GS में 180mm ट्रैवल वाला 43mm का USD फोर्क मिलता है लेकिन यह एक रोडस्टर है इसलिए इसके ट्रैवल के कम होने की उम्मीद की जा सकती है।