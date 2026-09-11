BMW ने लॉन्च की i7 Facelift इलेक्ट्रिक सेडान, सिंगल चार्ज पर 728 किमी की रेंज और प्रीमियम फीचर्स

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। 2026 BMW i7 को भारत में लॉन्च कर दिया गया है जिसकी एक्स-शोरूम कीमत 1.95 करोड़ रुपए है। नई i7 में 728 किमी तक की रेंज मिलती है। इसके अलावा, इसमें 17.9 इंच की टचस्क्रीन और पीछे की तरफ 31.3 इंच की 8K थिएटर स्क्रीन जैसे कई फीचर्स दिए गए हैं।

एक्सटीरियर और साइड डिजाइन 2026 BMW i7 में पुराने मॉडल दैसी है ओवरऑल डिजाइन दी गई है। आगे की तरफ, इस अपडेटेड मॉडल में इल्यूमिनेटेड सराउंड के साथ ज्यादा स्क्वायर किडनी ग्रिल डिजाइन, नया फ्रंट बंपर और संशोधित LED हेडलाइट्स मिलती हैं। साइड में नई i7 में अलॉय व्हील्स का नया डिजाइन दिया गया है जबकि बाकी हिस्से पहले जैसे ही हैं।

पीछे की तरफ, अपडेटेड सेडान में बदला हुआ टेलगेट, स्मोक्ड लेंस के साथ नए LED टेललैंप्स और संशोधित रियर बंपर मिलता है। दूसरी तरफ, i7 M70 xDrive वेरिएंट में आगे की तरफ बड़ा एयर इंटेक, M बैज और बड़े 31-इंच के अलॉय व्हील्स दिए गए हैं।

क्या मिलेंगे फीचर्स? 2026 BMW i7 में कई आधुनिक फीचर्स दिए गए हैं। इसमें 17.9 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, नई 14.6 इंच की पैसेंजर स्क्रीन और BMW X OS शामिल हैं। इसके अलावा, इसमें वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो, नया फोर-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, पीछे की तरफ 31.3 इंच की 8K थिएटर स्क्रीन और डॉल्बी एटमॉस के साथ बोवर्स और विल्किंस साउंट सिस्टम दिया गया है।