ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। लग्‍जरी वाहन निर्माता BMW की ओर से दो पहिया वाहन सेगमेंट में भी कई मोटरसाइकिल की बिक्री की जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निर्माता की ओर से जल्‍द ही BMW F 450 GS को लॉन्‍च किया जा सकता है। इसके पहले ही इस मोटरसाइकिल के लिए अनौपचारिक तौर पर बुकिंग शुरू हो गई है। इसमें किस तरह के फीचर्स दिए जा सकते हैं। कितना दमदार इंजन मिल सकता है। कब तक इसे लॉन्‍च किया जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

जल्‍द लॉन्‍च होगी मोटरसाइकिल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीएमडब्‍ल्‍यू की ओर से जल्‍द ही भारतीय बाजार में नई मोटरसाइकिल के तौर पर BMW F 450 GS को लॉन्‍च किया जा सकता है। निर्माता की ओर से अभी इसकी औपचारिक जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन इसके लिए कुछ डीलर्स ने अनौपचारिक तौर पर बुकिंग भी शुरू कर दी है।

कितने रुपये में हो रही बुकिंग निर्माता की ओर से अभी इस मोटरसाइकिल के लॉन्‍च और बुकिंग को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन फिर भी कुछ डीलर्स के पास इस मोटरसाइकिल को 10 हजार रुपये से लेकर 25 हजार रुपये तक में प्री-बुक करवाया जा सकता है। जिसके बाद उन लोगों को डिलीवरी में प्राथामिकता दी जाएगी।