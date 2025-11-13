Language
    BMW F 450 GS जल्‍द हो सकती है लॉन्‍च, अनौपचारिक तौर पर शुरू हुई बुकिंग

    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 11:00 AM (IST)

    बीएमडब्ल्यू जल्द ही भारतीय बाजार में नई मोटरसाइकिल BMW F 450 GS लॉन्च कर सकती है। डीलरों ने इसकी अनौपचारिक बुकिंग शुरू कर दी है। इसमें 450 सीसी का इंजन होने की उम्मीद है, जो 48 बीएचपी की पावर देगा। इसमें कई आधुनिक फीचर्स भी मिलेंगे। इसे 2026 की पहली तिमाही में लॉन्च किया जा सकता है और इसकी कीमत लगभग 4 लाख रुपये हो सकती है।

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। लग्‍जरी वाहन निर्माता BMW की ओर से दो पहिया वाहन सेगमेंट में भी कई मोटरसाइकिल की बिक्री की जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निर्माता की ओर से जल्‍द ही BMW F 450 GS को लॉन्‍च किया जा सकता है। इसके पहले ही इस मोटरसाइकिल के लिए अनौपचारिक तौर पर बुकिंग शुरू हो गई है। इसमें किस तरह के फीचर्स दिए जा सकते हैं। कितना दमदार इंजन मिल सकता है। कब तक इसे लॉन्‍च किया जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

    जल्‍द लॉन्‍च होगी मोटरसाइकिल

    मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीएमडब्‍ल्‍यू की ओर से जल्‍द ही भारतीय बाजार में नई मोटरसाइकिल के तौर पर BMW F 450 GS को लॉन्‍च किया जा सकता है। निर्माता की ओर से अभी इसकी औपचारिक जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन इसके लिए कुछ डीलर्स ने अनौपचारिक तौर पर बुकिंग भी शुरू कर दी है।

    कितने रुपये में हो रही बुकिंग

    निर्माता की ओर से अभी इस मोटरसाइकिल के लॉन्‍च और बुकिंग को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन फिर भी कुछ डीलर्स के पास इस मोटरसाइकिल को 10 हजार रुपये से लेकर 25 हजार रुपये तक में प्री-बुक करवाया जा सकता है। जिसके बाद उन लोगों को डिलीवरी में प्राथामिकता दी जाएगी।

    कितना दमदार इंजन

    लॉन्‍च के समय ही इसकी जानकारी मिल पाएगी। लेकिन उम्‍मीद है कि इसमें 450 सीसी की क्षमता का पैरलल ट्विन इंजन दिया जाएगा। जिससे इसे 48 बीएचपी की पावर और 43 न्‍यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा। साथ ही छह स्‍पीड ट्रांसमिशन दिया जाएगा और इसमें सेमी ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का विकल्‍प भी दिया जा सकता है।

    कैसे होंगे फीचर्स

    रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मोटरसाइकिल में कई बेहतरीन फीचर्स को ऑफर किया जा सकता है। इसमें 17 और 19 इंच अलॉय व्‍हील्‍स, यूएसडी फॉर्क्‍स, एलईडी लाइट्स, डिजिटल इंस्‍ट्रूमेंट क्‍लस्‍टर, कॉर्नरिंग एबीएस, ट्रैक्‍शन कंट्रोल, राइडिंग मोड्स, डायनेमिक ब्रेक कंट्रोल, डीटीसी, ईआरसी को दिया जाएगा।

    कब होगी लॉन्‍च

    अभी इस मोटरसाइकिल के लॉन्‍च को लेकर निर्माता की ओर से कोई औपचारिक जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन इसे भारत में 2026 की पहली तिमाही में लॉन्‍च किया जा सकता है।

    कितनी होगी कीमत

    लॉन्‍च के बाद ही मोटरसाइकिल की सही कीमत की जानकारी मिल पाएगी। लेकिन उम्‍मीद है कि इसे चार लाख रुपये के आस पास की एक्‍स शोरूम कीमत पर लॉन्‍च किया जा सकता है।

    किनसे होगा मुकाबला

    देश में इस मोटरसाइकिल को 450 सीसी सेगमेंट में ऑफर किया जाएगा। इस सेगमेंट में इसका सीधा मुकाबला KTM 390, Royal Enfield Himalyan, Triumph Speed जैसी मोटरसाइकिल के साथ होगा।