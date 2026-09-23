Bajaj Pulsar NS400Z और NS200 में मिलेंगे शानदार अपडेट्स, TFT स्क्रीन और प्रीमियम फीचर्स के साथ जल्द लॉन्च

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय टू-व्हीलर निर्माता कपंनी Bajaj ने हाल ही में अपनी Pulsar 125, Pulsar 150 और Pulsar N160 रेंज को TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ अपडेट किया है। बता दें कि, आधिकारिक लॉन्च से पहले डीलरशिप पर Pulsar NSS400Z के प्रोटोटाइप को TFT स्क्रीन के साथ देखा गया है।

TFT स्क्रीन और फीचर्स Bajaj ने हाल ही में अपनी Pulsar N160, Pulsar 125 और Pulsar 150 रेंज को TFT स्क्रीन के साथ अपडेट किया गया है और अब Pulsar NS400Z को भी इसी स्क्रीन के साथ देखा गया है। इस नई TFT स्क्रीन में गूगल मैप्स मिररिंग, ब्लूटूथ और वाई-फाई कनेक्टिविटी जैसे कई एडवांस फीचर्स दिए गए हैं। इस मोटरसाइकिल में एडजस्टेबल ब्रेक और क्लच लीवर दिए जाने की भी उम्मीद है।

इंजन और पावर Bajaj NS400Z में 350cc कैटेगरी का नया 349.13cc लिक्विड-कूल्ड सिंगल-सिलिंडर इंजन दिया गया है। पहले इस मोटरसाइकिल में 373cc का इंजन मिलता था जो Dominor 400 में भी आता है। यह इंजन 40bhp की पावर और 33.2nm का टॉर्क जनरेट करता है। यह पावर और टॉर्क 400cc वाले पुराने वेरिएंट की तुलना में 3hp और 2nm कम है।

Pulsar NS200 अपडेट Pulsar NS400Z की तरह ही Pulsar NS200 के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और स्विचगियर में भी बड़ा अपडेट मिलने जा रहा है। इसके अलावा, Bajaj Auto इसके साइकल पार्ट्स को भी ज्यादा प्रीमियम कंपोनेंट्स के साथ अपडेट कर रहा है। इसमें WP Apex USD फोर्क्स दिए जा रहे हैं जो पहले सिर्फ KTM और Husqvarna बाइक्स में मिलते थे।