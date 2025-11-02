Bajaj Pulsar N125 vs Pulsar NS125: कौन-सी बाइक है ज्यादा वैल्यू फॉर मनी?

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। Bajaj ने हाल ही में अपनी Pulsar रेंज में काफी एक्सपेंशन किया है। अब जब Pulsar N125 और Pulsar NS125 दोनों के टॉप-एंड वेरिएंट्स आ चुके हैं। हम यहां पर आपको इन दोनों मोटरसाइकिल की तुलना करते हुए बता रहे हैं कि आखिर कौन सी बाइक ज्यादा वैल्यू फॉर मनी साबित होती है? आइए इनके बारे में विस्तार में जानते हैं।

Pulsar N125 LED Disc BT

Pulsar N125 का LED Disc BT वेरिएंट लाइनअप का सबसे एडवांस मॉडल है। इसमें स्लीक LED हेडलाइट्स विद DRLs, बड़ा LCD इंस्ट्रूमेंट कंसोल और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दी गई है, जो कॉल और SMS अलर्ट दिखाता है। इस बाइक की सबसे खास बात है इसमें Integrated Starter Generator (ISG) सिस्टम है। ये टेक्नोलॉजी बाइक को साइलेंट स्टार्ट की सुविधा देती है और इसमें ऑटो स्टॉप-स्टार्ट फीचर भी शामिल है। जैसे ही बाइक ट्रैफिक में कुछ सेकंड्स के लिए रुकती है, इंजन अपने आप बंद हो जाता है और क्लच दबाते ही दोबारा चालू हो जाता है। इससे फ्यूल सेविंग होती है और शहर की ट्रैफिक कंडीशंस में काफी मदद मिलती है। इसमें 124.59cc का एयर-कूल्ड इंजन दिया गया है जो 12PS की पावर और 11Nm का टॉर्क जनरेट करता है। 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ यह बाइक स्मूद और रिफाइंड परफॉर्मेंस देती है।

स्पेसिफिकेशन Bajaj Pulsar N125 LED Disc BT Bajaj Pulsar NS125 LED BT ABS कीमत (Ex-showroom, Delhi) ₹91,692 ₹98,400 इंजन 124.59cc, एयर-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर 124.45cc, एयर-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर पावर 12 PS 11.9 PS टॉर्क 11Nm 11 Nm गियरबॉक्स 5-स्पीड 5-स्पीड ABS / ब्रेकिंग सिस्टम डिस्क ब्रेक (स्टैंडर्ड) सिंगल-चैनल ABS (Rain, Road, Off-road मोड्स) इंस्ट्रूमेंट कंसोल LCD डिजिटल कंसोल + ब्लूटूथ (कॉल/SMS अलर्ट) एडवांस LCD कंसोल + ब्लूटूथ + टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन स्पेशल फीचर्स Integrated Starter Generator (ISG), Auto Stop-Start ABS मोड्स, नेविगेशन, कॉल/SMS अलर्ट लाइटिंग फुल LED हेडलाइट विद DRLs फुल LED हेडलाइट कलर ऑप्शन (इनपुट के अनुसार) स्टैंडर्ड कलर ऑप्शन नया Pearl Metallic White राइडिंग अप्रोच आरामदायक और मॉडर्न कम्यूटर सेफ्टी-फोकस्ड और प्रैक्टिकल राइड मुख्य फोकस फ्यूल एफिशिएंसी और कंफर्ट सेफ्टी और टेक फीचर्स

Pulsar NS125 LED BT ABS

दूसरी तरफ, Pulsar NS125 का नया LED BT ABS वेरिएंट उन राइडर्स के लिए है, जो टेक्नोलॉजी और सेफ्टी को प्राथमिकता देते हैं। इसमें वही 124.45cc का एयर-कूल्ड इंजन है, जो 11.9PS की पावर और 11Nm का टॉर्क जनरेट करता है, लेकिन अब इसे और ज्यादा राइडर-फोकस्ड फीचर्स मिले हैं। इस बाइक की सबसे बड़ी खासियत है सिंगल-चैनल ABS सिस्टम, जो तीन मोड्स Rain, Road और Off-road में काम करता है। 125cc सेगमेंट में यह फीचर पहली बार देखने को मिला है। साथ ही, इसमें टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, कॉल और SMS अलर्ट और नया Pearl Metallic White कलर स्कीम भी दिया गया है, जो इसे एक प्रीमियम और सेफ विकल्प बनाता है।

कौन है बेहतर वैल्यू फॉर मनी?

कीमत में ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन दोनों बाइक्स का अप्रोच अलग है। Pulsar N125 उन लोगों के लिए है जो कम्यूटर राइडिंग में मॉडर्न टेक और फ्यूल एफिशिएंसी चाहते हैं। Pulsar NS125 उन राइडर्स के लिए है जिन्हें सेफ्टी, प्रैक्टिकैलिटी और थोड़ा स्पोर्टी फील चाहिए। महज कुछ हज़ार रुपये के अंतर में NS125 ABS ऐसे फीचर्स ऑफर करती है जो इस सेगमेंट में किसी और बाइक में नहीं मिलते। इसलिए अगर सेफ्टी और रियल-वर्ल्ड यूज़ेबिलिटी आपकी प्राथमिकता है, तो Pulsar NS125 LED BT ABS बेहतर वैल्यू साबित होती है।