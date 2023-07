मई के कम्पैरिजन में जून महीने में Ather इलेक्ट्रिक स्कूटर की घटी डिमांड, 57 फीसद गिरावट दर्ज

कंपनी को FAME 2 सब्सिडी कम होने और प्रोडक्शन की कीमतों में वृद्धि के कारण EV बिक्री में गिरावट की आशंका थी। जून 2022 में इसकी घरेलू बिक्री 3231 यूनिट रही जबकि इस साल मई में एथर 15256 यूनिट बेचने में कामयाब रही। इसके अलावा एथर एनर्जी ने हाल ही में अपना सबसे सस्ता वेरिएंट को लॉन्च किया है। (जागरण फोटो)

मई की तुलना में जून 2023 में एथर ने अपने बिक्री में देखी 57pc गिरावट

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। एथर इलेक्ट्रिक स्कूटर ने मई के महीने में ताबड़-तोड़ ब्रिकी हासिल की थी, जहां कंपनी अप्रैल 2023 में 15,256 यूनिट इलेक्ट्रिक स्कूटर बेचने में कामयाब रही। लेकिन फेम-2 सब्सिडी में हुई कटौती के बाद एथर की सेल जून आधी से भी कम हो गई है। मंथली आधार पर जहां एथर की सेल्स डाउन रही, वहीं सालाना आधार पर देखें तो कंपनी ने अच्छा-खासा ग्रोथ हासिल किया है। एथर जून 2023 सेल्स रिपोर्ट के बारे में विस्तार से जानते हैं। एथर एनर्जी सेल्स जून 2023 सेल्स रिपोर्ट एथर एनर्जी ने जून 2023 में 6,479 इलेक्ट्रिक स्कूटर की बिक्री की है, जिसमें सालाना आधार पर 100.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, लेकिन बिक्री में 57.5 प्रतिशत MoM की गिरावट आई। कंपनी को FAME 2 सब्सिडी कम होने और प्रोडक्शन की कीमतों में वृद्धि के कारण EV बिक्री में गिरावट की आशंका थी। जून 2022 में इसकी घरेलू बिक्री 3,231 यूनिट रही जबकि इस साल मई में एथर 15,256 यूनिट बेचने में कामयाब रही। एथर ने हाल ही में लॉन्च किया अपना सस्ता वेरिएंट जून 2023 से इलेक्ट्रिक स्कूटर की कीमतों में तेजी से इजाफा देखने को मिला है, क्योंकि जो फेम-2 सब्सिडी है, सरकार उसको कम कर रही है यही वजह है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर की बढ़ती कीमतों की वजह से इस समय यह मुद्दा काफी गर्म है। इसी बीच में 450 इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च किया है, जिसकी कीमत ₹130000 (एक्स-शोरूम) है। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को एथर ने स्ट्रैटिजी के रूप में लॉन्च किया है। एथर 450s की बुकिंग जुलाई 2023 में शुरू होने की उम्मीद है। अगर आप इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आप अभी अपना बजट तैयार कर लें, ताकि जुलाई तक आप इसकी बुकिंग पर सबसे पहले खरीदारों में से एक बन सकें।

Edited By: Atul Yadav