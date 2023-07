कुछ ही दिनों में आने वाली है Ather की नई इलेक्ट्रिक स्कूटर, जानें कितनी होगी कीमत, बैटरी और रेंज?

दोपहिया ईवी क्षेत्र में एथर के मुख्य प्रतिस्पर्धियों में से एक ओला के पास पहले से ही एस1 एयर के रूप में एक कम लागत वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर है जिसकी कीमत 1 लाख 10 हजार रुपये है। इसलिए 450S को एथर को ओला के साथ बेहतर प्रतिस्पर्धा करने में मदद करनी चाहिए जो पिछले कुछ महीनों से भारत में सबसे अधिक बिकने वाली 2W EV निर्माता रही है।

Ather 450S electric scooter To Launch soon,

Your browser does not support the audio element.