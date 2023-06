माउंट एवरेस्ट की टॉप से क्या दिखता है? आनंद महिंद्रा की पोस्ट में चारो तरफ का मनमोहक नजारा आया नजर

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। आनंद महिंद्रा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और वह ट्विटर के माध्यम से प्रेरणा श्रोत या फिर मजाकिया पोस्ट करते रहते हैं। आनंद महिंद्रा शुक्रवार को अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए एक वीडियो शेयर किया, जिसको लोग काफी पसंद कर रहे हैं। उन्होंने वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन के जरिए अपने दिल की बात कह दी। आइये जानते हैं इस वीडियो में ऐसा क्या है खास?

दरअसल, महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने ट्विटर के जरिए एक वीडियो शेयर की, जिसमें कुछ पर्वतारोही माउंट एवरेस्ट के टॉप पर चढ़कर खुशियां मना रहे हैं। वहीं एक पर्वतारोही ने माउंट एवरेस्ट के टॉप से दिखने वाली चारो तरफ के नजारे को अपनी 360 डिग्री कैमरे में कैद करते हुए नजर आ रहा है। पहाड़ की चोटी के टॉप पर से चारों तरफ का नजारा कैसे दिखता है वह सारी चीजों को कैमरे में रिकॉर्ड किया गया।

The top of Mt. Everest. That #FridayFeeling Get something done today that puts you on the summit… (credit: @Rainmaker1973) pic.twitter.com/NnJzx077sj https://t.co/NnJzx077sj