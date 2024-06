Anand Mahindra भी हुए Bujji के दीवाने, एक्स पर शेयर किया टेस्ट ड्राइव वीडियो

महिंद्रा ने एक तस्वीर भी शेयर की जिसमें वे एक हाथ से अपनी कार पर और दूसरा हाथ बुज्जी पर रखे हुए खड़े हैं। अपने कैप्शन में उन्होंने मजाक में बताया कि कैसे बुज्जी शुरू में मुंबई पर आक्रमण करना चाहता था। लेकिन फिर मेरी लाल रंग की स्कॉर्पियोएन से टकरा गया और शांति से बात हुई।

The mission was to invade Mumbai.

But at Mahindra Towers in Worli, #Bujji ran into its cousin—my scarlet ScorpioN—and negotiated a peace treaty 🙂

Shabaash, @nagashwin7 for producing a landmark Indian Sci-Fi film…

My good wishes are with everyone who dreams THIS big….… https://t.co/rRlANKLIWN pic.twitter.com/iO3LwjAaXl— anand mahindra (@anandmahindra) June 13, 2024