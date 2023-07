गोवा सरकार ने उठाया साहसिक कदम, जनवरी 2024 से टूरिस्टों को किराये पर मिलेंगी केवल इलेक्ट्रिक गाड़ियां

गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि जनवरी 2024 से सभी नए पर्यटक वाहन कैब और बाइक रेंटल ईवी होंगे जबकि जनवरी 2024 से खरीदे गए नए सरकारी हल्के मोटर वाहन (एलएमवी) अनिवार्य रूप से ईवी होंगे। कई पर्यटक टैक्सियां रखने वाले परमिट धारकों के लिए बाइक किराए पर लेना और कैब ऑपरेटर को जून 2024 तक बेड़े के 30 प्रतिशत को ईवी में वापस लाना अनिवार्य होगा।

tourist vehicles in Goa will be Electric Vehicle from Jan 2024

