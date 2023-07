जनवरी 2024 में गोवा की नई रेंटल गाड़ियों को मिलेगा EV अवतार, कैब से लेकर बाइक और स्कूटर होंगे इलेक्ट्रिक

देश में लगातार इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। गोवा में EV अपनाने को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने घोषणा करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने जनवरी 2024 से सभी नए पर्यटक वाहनों को Electric Vehicle के रूप में अनिवार्य करने का प्रस्ताव दिया है। आइए पूरी खबर के बारे में जान लेते हैं।

All new rental cabs and motorcycles to be electrified in Goa from January 2024

नई दिल्ली,ऑटो डेस्क। देश में लगातार इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। इस कड़ी में गोवा की सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। 2024 तक गोवा में किराये की कारों और मोटरसाइकिलों सहित सभी नए किराये के वाहन इलेक्ट्रिक वाहन होंगे। गोवा में EV अपनाने को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने घोषणा करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने जनवरी 2024 से सभी नए पर्यटक वाहनों को Electric Vehicle के रूप में अनिवार्य करने का प्रस्ताव दिया है। आइए, पूरी खबर के बारे में जान लेते हैं। जनवरी 2024 से बढ़ जाएंगी EVs राज्य सरकार ने कहा है कि अलगे साल से गोवा में सभी रेंटेड गाड़ियां इलेक्ट्रिक हो जाएंगी। इसके अतिरिक्त, राज्य में किराये की फ्लीट संचालकों को जून 2024 तक अपने 30 प्रतिशत वाहनों को ईवी में वापस लाना अनिवार्य होगा। सावंत ने यह भी कहा कि राज्य के सरकारी कार्यालयों को भी जनवरी तक हल्के इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने का आदेश दिया गया है। G20 इंडिया एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बैठक के मौके पर, सीएम ने एक हालिया अध्ययन का हवाला देते हुए कहा कि गोवा में उत्पन्न कार्बन उत्सर्जन का लगभग 40 प्रतिशत पारंपरिक आंतरिक दहन इंजन (आईसीई) वाहनों के संचालन से प्रत्यक्ष योगदान है। फेम-2 स्कीम में संशोधन का भी असर तटीय राज्य का लक्ष्य है 2025 तक सालाना कुल वाहन बिक्री का 30 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहन बनाना है। दिलचस्प बात यह है कि पिछले साल गोवा भारत का पहला राज्य बन गया जिसने इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी खत्म कर दी है। योजना के दौरान, राज्य सरकार ने 1600 से अधिक ईवी की खरीद पर वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया था। ईवी अपनाने को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली FAMEII सब्सिडी अभी भी राज्य में मान्य है। हालांकि, भारी उद्योग मंत्रालय ने हाल ही में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर दी जाने वाली सब्सिडी में कटौती कर दी है। इसके परिणामस्वरूप पिछले दो महीनों में बढ़ी हुई कीमतों के कारण इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन अपनाने की गति काफी धीमी हो गई है।

