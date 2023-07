जोरों पर चल रही है Ather 450S को पेश करने की तैयारी, कंपनी ने जारी किया टीजर

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। एथर एनर्जी ने कुछ समय पहले 450S के लॉन्च की घोषणा की थी, जो मौजूदा 450X का अधिक किफायती वेरिएंट है। फेम-2 सब्सिडी में हुई कटौती के कारण कंपनी को नया वेरिएंट लाना पड़ रहा है। क्योंकि सब्सिडी में कटौती के कारण Ather 450X की कीमतों में 30,000 की वृद्धि देखने को मिली थी।

एथर एनर्जी बहुत जल्द भारत में अपने सबसे किफायती इलेक्ट्रिक स्कूटर का अनावरण करने के लिए तैयार है। इसे एथर 450S कहा जाएगा और यह मौजूदा 450X के नीचे होगा। जबकि ब्रांड ने पहले ही 450S के लिए कुछ विवरण और कीमत का खुलासा कर दिया है, आधिकारिक बुकिंग और बिक्री अगले महीने अगस्त में शुरू होगी।

Is it a bird? Is it a plane? No, it’s the upcoming Ather 450S!

