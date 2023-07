ब्रेक दबाते समय आपकी गाड़ी भी देती है ऐसा संकेत? समय से पहले कर लें नोटिस, नहीं तो हो जाएगा भारी नुकसान

Car brakes Pad Care ब्रेक दबाते समय या फिर भीड़-भाड़ वाली जगहों पर गाड़ी चलाते समय ब्रेकिंग पैड से जलने की बदबू आती है तो आप फौरन सावधान हो जाएं। ये संकेत है ब्रेकिंग पैड को चेंज करवाने का। कोशिश करें कि जब भी आप अपनी गाड़ी की सर्विसिंग करवाने जाएं तभी मेकैनिक को बोल कर उसका निरक्षण करवा लें।

5 warning signs your car brakes pad need To change

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। प्रत्येक वाहन मालिक को अपनी गाड़ी को मेंटन रखना चाहिए और समय दर समय उसकी सर्विंस और मरम्मत करवा चाहिए। इस क्रम में गाड़ी की ब्रेकिंग सिस्टम को मजबूत रखने के लिए ड्राइवर्स को गाड़ी चलाते समय उन सभी चीजों के नोटिस करना चाहिए, जो गाड़ी चलाते समय संकेत देते हैं। ब्रेक पैक खराब होने के पहले कई संकेत देते हैं। जिसको अगर आप समय रहते नोटिस कर लेते हैं तो आप भारी दुर्घटना को टाल सकते हैं। जलने की बदबू अगर आप अपनी गाड़ी को चला रहे हैं और ब्रेक दबाते समय या फिर भीड़-भाड़ वाली जगहों पर गाड़ी चलाते समय ब्रेकिंग पैड से जलने की बदबू आती है तो आप फौरन सावधान हो जाएं। ये संकेत है ब्रेकिंग पैड को चेंज करवाने का। कोशिश करें कि जब भी आप अपनी गाड़ी की सर्विसिंग करवाने जाएं तभी मेकैनिक को बोल कर उसका निरक्षण करवा लें। ब्रेक लगाते समय वाइब्रेशन महसूस होना ब्रेक लगाते समय आपको यदि बार-बार वाइब्रेशन महसूस हो रहा है तो आप समझ जाएं कि आपकी ब्रेकिंग पैड की आयु समाप्त हो गई है और इसे अब बदलवाने की जरूरत है। ब्रेक लगने में समय लगना अब आप ब्रेक दबा रहे हैं और उसका जो रिजल्ट आ रहा है वो नॉर्मल से अधिक समय ले रहा है कि तो आप समझ जाए कि गाड़ी की ब्रेकिंग सिस्टम में खराबी है। ऐसे में आप उपर बताए गए अन्य कारणों को भी नोटिस करें। रिजल्ट के तौर पर आपका गाड़ी ब्रेकिंग पैड की ओर इशारा कर रही है तो आप समझ जाएं कि उसकी लाइफ लगभग समाप्त हो गई है। डैशबोर्ड पर वार्निंग लाइट का जलना गाड़ी के अंदर कोई भी मैकेनिकल खराबी आती है तो डैशबोर्ड पर वार्निंग लाइट जलती है। अगर आपके भी गाड़ी की वार्निंग लाइट जल रही है और उसका इशारा ब्रेकिंग पैड की ओर है तो बिना देरी किए उसे मेकैनिक को दिखाएं। ब्रेक दबाते समय आवाज निकलना अगर आप ब्रेक दबा रहे हैं उस समय गाड़ी से अजीब आवाज निकल रही है तो आप समझ जाएं कि ये आवाज ब्रेकिंग पैड के घिसने की है। ऐसे स्तिथि में आपको अपना ब्रेक पैड रिपेयर या फिर चेंज करवा लेना चाहिए।

