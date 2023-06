बाइक से लॉन्ग ट्रिप पर जाने के लिए बहुत जरूरी हैं ये 5 Accessories, साथ लेना भूल गए तो हो सकती हैं दिक्कतें

लंबी यात्रा के दौरान हमेशा आपके पास कुछ एक्सेसरीज का होना बहुत जरूरी है। अगर आप बाइक लेकर घर से बाहर निकलते हैं तो ऐसे में आपके पास एक अच्छी क्वालिटी का हेलमेट होना बहुत ही आवश्यक है। जैसे हमें अपनी सुरक्षा के लिए राइडिंग जैकेट की जरूरत होती है ठीक वैसे ही हमारे सामान तो सुक्षित रहने के लिए लगेज कवर की आवश्यकता होती है।

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। लगातार बढ़ रही गर्मी और वर्क प्रेशर को कम करने के इरादे से अगर आप निकट भविष्य में बाइक से एक लॉन्ग ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो ऐसे में आपको कुछ चीजों को ध्यान में रखने की जरूरत है। लंबी यात्रा के दौरान हमेशा आपके पास कुछ एक्सेसरीज का होना बहुत जरूरी है। अपने इस लेख में ऐसी ही 5 चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं। हेलमेट अगर आप बाइक लेकर घर से बाहर निकलते हैं तो ऐसे में आपके पास एक अच्छी क्वालिटी का हेलमेट होना बहुत ही आवश्यक है। आपकी सुरक्षा हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए, चाहे आप काम पर जा रहे हों, या सड़क यात्रा की तैयारी कर रहे हों। इसलिए हमेशा सुनिश्चित करें कि सड़क यात्रा के दौरान हेलमेट पहना जाए। राइडिंग गियर अमूमन रोजमर्रा की जिंदगी में राइडिंग गियर का उपयोग करना हमारे लिए कठिन होता है, लेकिन जब आप बाइक से लंबी दूरी तय करने वाले हैं तो इनका प्रयोग आपके लिए बहुत लाभकारी होने वाला है। बाइक पर रोड ट्रिपिंग आपके नियमित आवागमन से बहुत अलग है, क्योंकि आपको अलग-अलग मौसम की स्थिति के साथ लंबी दूरी तय करनी होगी। खुली सड़कों और राजमार्गों पर गर्मी, बारिश और प्रदूषण का असर अधिक होता है, इसलिए सुरक्षा के लिए उचित राइडिंग गियर जरूर पहनें। जीपीएस सिस्टम मोटरसाइकिलों के लिए विशेष रूप से बनाया गया जीपीएस सिस्टम पहली बार बाइक चलाने वालों या लंबी सड़क यात्राओं पर जाने वालों के लिए उपयोगी साबित होता है। अगर आपकी बाइक में जीपीएस सिस्टम कंपनी फिटेड नहीं है तो आप इसे आफ्टरमार्केट लगवा सकते हैं। इसकी मदद से आप अपने स्मार्टफोन की बैटरी बचा सकते हैं और आपको अपना रास्ता ढूंढने में भी आसानी हो जाएगी। स्पेयर की एक और महत्वपूर्ण चीज जो लंबी मोटरसाइकिल यात्रा पर जाते समय आपके पास होनी चाहिए वह है बाइक की अतिरिक्त चाबी। यदि आपकी बाइक की मूल चाबी खो जाती है, तो एक अतिरिक्त चाबी आपको संकट में पड़ने से बचा सकती है। लगेज कवर जैसे हमें अपनी सुरक्षा के लिए राइडिंग जैकेट की जरूरत होती है, ठीक वैसे ही हमारे सामान तो सुक्षित रहने के लिए लगेज कवर की आवश्यकता होती है। इसलिए ट्रिप के दौरान साथ ले गए सामान को बारिश और धूल से सुरक्षित रखने के लिए एक अच्छा वाटरप्रूफ लगेज कवर जरूर खरीदें।

