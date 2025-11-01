नवंबर 2025 में लॉन्च होंगी ये 3 बड़ी कारें, Hyundai, Tata और Mahindra एंट्री के लिए तैयार

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। साल 2025 अब अपने आखिरी पड़ाव पर है, लेकिन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए अभी भी रोमांच बाकी है। नवंबर महीने में कुछ बड़ी कार लॉन्च और एक खास इलेक्ट्रिक SUV का अनावरण होने वाला है। Hyundai, Tata और Mahindra – तीनों ब्रांड अपने-अपने सेगमेंट में नए मॉडल पेश करने जा रहे हैं। आइए जानते हैं कौन-सी कारें इस महीने सुर्खियां बटोरने वाली हैं।