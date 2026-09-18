2026 Mahindra Thar Facelift का टीजर हुआ जारी, नए फीचर्स के साथ मिलेगा बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। Mahindra ने आधिकारिक तौर पर आने वाली 2026 Mahindra Thar Facelift की टीजर जारी कर दिया है। देश में महिंद्रा थार फेसलिफ्ट के प्रोटोटाइप को कई बार सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान देखा गया है और उम्मीद है कि इसे देश में जल्दी ही लॉन्च किया जाएगा। आइए जानते हैं कि इसमें क्या-क्या अपडेट्स देखने को मिल सकते हैं।

नया टीजर ब्रांड ने एक तस्वीर शेयर की है जो Mahindta Thar 3-डोर की फ्रंट ग्रिल जैसी लगती है। इस तस्वीर के साथ कैप्शन लिखा है- An Icon Now More Iconic, Coming Soon'। Thar को भारत में पहली बार 2010 में पेश किया था और तभी से यह देश की सबसे लोकप्रिय SUV में से एक बनी हुई है।

कैसा होगा डिजाइन? पिछले टेस्ट म्यूल्स में Mahindra Thar Roxx जैसी ग्रिल दिखाई दी थी वहीं, हाल ही में देखे गए प्रोटोटाइप में एक अलग ग्रिल नजर आई है। इसके लेफ्ट में एक लंबी हॉरिजॉन्टल पट्टी के साथ 5-स्लॉट वाली ग्रिल दी गई है जिसका इस्तेमाल शायद बैज के लिए किया जा सकता है। इससे संकेत मिलता है कि आने वाली Thar-3 डोर को दो अलग-अलद एडिशन में पेश किया जा सकता है।

क्या मिल सकते हैं फीचर्स? 2026 Mahindra Thar Facelift में कई बड़े बदलाव होने की उम्मीद है। ब्रांड ने हाल ही में सितंबर 2025 मं 3-डोर थार में 10.25 इंच की टचस्क्रीन आधारित इंफोटेनमेंट सिस्टम, रियर एसी वेंट, वायरलेस चार्जिंग पैड और टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट जैसे फीचर्स दिए थे। आने वाला थार फेसलिफ्ट में इनमें से ज्यादा फीचर्स रखे जाने की उम्मीद है।