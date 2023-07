2023 Porsche Cayenne facelift कल हो रही है लॉन्च, जानिए पहले से कितनी बदल जाएगी ये परफॉरमेंस कार

2023 Porsche Cayenne facelift कल यानी 14 जुलाई को भारत में आधिकारिक तौर पर लॉन्च होने के लिए पूरी तरह तैयार है। इंडियन मार्केट में केयेन फेसलिफ्ट की कीमत 1.36 करोड़ रुपये से शुरू होगी जो अपने पूर्ववर्ती की तुलना में 10 लाख रुपये अधिक है। इस बीच Porsche Cayenne Coupe फेसलिफ्ट की कीमत 1.42 करोड़ (सभी कीमतें एक्स-शोरूम भारत) से शुरू होगी

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। 2023 Porsche Cayenne facelift कल यानी 14 जुलाई को भारत में आधिकारिक तौर पर लॉन्च होने के लिए पूरी तरह तैयार है। अपडेटेड केयेन ने इस साल की शुरुआत में अपनी वैश्विक शुरुआत की थी। भारत के लिए कंपनी की वेबसाइट पर इसकी कीमतें पहले ही लिस्ट कर दी गई हैं। जाहिर तौर पर नई Porsche Cayenne facelift और इसका फेसलिफ्ट अपने पुराने मॉडल की तुलना में ज्यादा महंगी हैं। 2023 Porsche Cayenne facelift की कीमतें इंडियन मार्केट में केयेन फेसलिफ्ट की कीमत 1.36 करोड़ रुपये से शुरू होगी, जो अपने पूर्ववर्ती की तुलना में 10 लाख रुपये अधिक है। इस बीच, Porsche Cayenne Coupe फेसलिफ्ट की कीमत 1.42 करोड़ (सभी कीमतें, एक्स-शोरूम भारत) से शुरू होगी, जो पुराने वेरिएंट से 7 लाख अधिक है। आपको बता दें कि पोर्शे ने अभी तक केयेन ई-हाइब्रिड और टर्बो वेरिएंट की कीमतों का खुलासा नहीं किया है। 2023 Porsche Cayenne facelift का डिजाइन और फीचर इसके एक्सटीरियर और इंटीरियर अपडेट के साथ-साथ नई सुविधाओं और तकनीक के साथ आती है। विशेष रूप से इस परफॉरमेंस एसयूवी में नए टायकन-इंस्पायर्ड हेडलैंप और एक बोल्ड नए लुक के लिए एक बड़ी ग्रिल मिलती है। पीछे की स्टाइलिंग को नए सिरे से एलईडी टेललाइट्स और अपडेटेड बम्पर के साथ संशोधित किया गया है। इस अपडेटेड मॉडल को नवीनतम इटरेशन के साथ अलॉय व्हील दिए गए हैं। केबिन में अब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए तीन स्क्रीन, एक इंफोटेनमेंट स्क्रीन और एक पैसेंजर-साइड डिस्प्ले है। अधिक शानदार अपील के लिए केबिन मैटेरियल को भी अपडेट किया गया है। केयेन और केयेन कूप दोनों ही सुरक्षा को और बेहतर बनाने के लिए कई ड्राइवर असिस्ट सिस्टम के साथ आते हैं। 2023 Porsche Cayenne facelift का इंजन Cayenne facelift को पावर देने के लिए 3.0-लीटर V6 पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 343 bhp की शक्ति प्रदान करेगा और ये पुराने वेरिएंट से 12.8 bhp अधिक है। वहीं इसके E-Hybrid वेरिएंट में प्लग-इन हाइब्रिड सिस्टम के साथ समान इंजन मिलता है और ये 463 बीएचपी की शक्ति प्रदान करता है। टॉप-स्पेक केयेन टर्बो जीटी में 650 बीएचपी के लिए 4.0-लीटर वी8 मोटर ट्यून किया गया है। वहीं इस एसयूवी में पोर्श एक्टिव सस्पेंशन मैनेजमेंट (पीएएसएम), एडेप्टिव एयर सस्पेंशन और 6-पिस्टन एल्यूमीनियम मोनोब्लॉक ब्रेक कैलिपर्स दिए गए हैं।

