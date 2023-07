2023 Kia Seltos को K-Code की मदद से सबसे पहले खरीद पाएंगे आप! जानिए कैसे काम आएगा ये स्पेशल कोड

What is K-Code Priority Kia India ने घोषणा करते हुए कहा था कि K-Code इनीशिएटिव सेल्टोस मालिकों के लिए आभार का प्रतीक है जिनमें वे लोग भी शामिल हैं जिनके पास सेकेंड-हैंड सेल्टोस है। इसके लिए सबसे पहले आपके पास सेल्टोस के मालिक होने चाहिए नहीं तो आप एक ऐसे दोस्त और परिवार तक पहुंचें जिनके पास किआ सेल्टोस है।

2023 Kia Seltos K-Code Pre- booking check details

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। Kia India ने हाल ही में घरेलू बाजार के अंदर Kia Seltos Facelift को पेश कर दिया है। इसके साथ ही, ऑटो निर्माता ने K-Code पहल भी पेश की है, जो मौजूदा सेल्टोस मालिकों को लिए नई किआ सेल्टोस फेसलिफ्ट को जल्दी खरीदने में मदद करेगी। क्या है के-कोड और ग्राहक इसका किस तरह से लाभ उठा सकते हैं, अपने इस लेख में हम यही जानने वाले हैं। K-Code क्या है? Kia India ने घोषणा करते हुए कहा था कि K-Code इनीशिएटिव सेल्टोस मालिकों के लिए आभार का प्रतीक है, जिनमें वे लोग भी शामिल हैं जिनके पास सेकेंड-हैंड सेल्टोस है। यह उन्हें वेबसाइट पर एक यूनिट कोड उत्पन्न करने की अनुमति देता है, जिसके साथ नई सेल्टोस खरीदार उच्च प्राथमिकता वाले डिलीवरी एक्सपीरिएंस का आनंद ले सकते हैं और लंबी डिलीवरी वेटिंग कतार में लगने से बच सकते हैं। ऐसे में यदि आप मौजूदा सेल्टोस के मालिक हैं या किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसके पास ये है और आप 2023 Kia Seltos मॉडल खरीदना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए तरीकों की मदद से K-Code जनरेट कर सकते हैं। कैसे जनरेट करें K-Code? इसके लिए सबसे पहले आपके पास सेल्टोस के मालिक होने चाहिए, नहीं तो आप एक ऐसे दोस्त और परिवार तक पहुंचें जिनके पास किआ सेल्टोस है। K-Code को वाहन की जानकारी दर्ज करके www.kla.com के माध्यम से उत्पन्न किया जा सकता है। वैकल्पिक रूप से ये कोड MyKia ऐप से भी जनरेट किया जा सकता है। आपको बता दें कि नई सेल्टोस को 14 जुलाई 2023 को सुबह 12 बजे (मध्यरात्रि) से दिन के 11:59 बजे के बीच प्री-बुक कियाा जाएगा। 2023 Kia Seltos में क्या नया? कंपनी ने नई Seltos को तीन पावरट्रेन और पांच ट्रांसमिशन विकल्पों में पेश किया गया है। साथ ही ये एसयूवी तीन ट्रिम विकल्प - एक्स-लाइन, जीटी-लाइन और टेक लाइन और 8 रंग विकल्पों - दो डुअल टोन और एक विशेष मैट ग्रेफाइट वेरिएंट के साथ आती है। किआ सेल्टोस फेसलिफ्ट 1.5-लीटर NA पेट्रोल इंजन और 1.5-लीटर डीजल इंजन में उपलब्ध होगी। मानक के रूप में इसे 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन दिया जाएगा। ग्राहक इसे सीवीटी यूनिट और 6-स्पीड टॉर्क कनवर्टर ऑटोमैटिक यूनिट के साथ भी चुन सकते हैं। किआ इंडिया ने इसके साथ iMT यूनिट या 7-स्पीड DCT यूनिट के साथ जोड़े गए एक नए 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन को भी पेश किया है।

Edited By: Rammohan Mishra