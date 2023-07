TATA की इन दो suvs को खरीदना हुआ महंगा, कीमत में हुई 20 हजार रुपये तक की बढ़ोतरी

जो लोग टाटा सफारी और हैरियर एसयूवी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको बता दें कंपनी ने इसकी कीमत में बढ़ोतरी कर दी है। टाटा ने नई कीमत में लागू भी कर दिया है।भारतीय बाजार में सफारी और हैरियर रेंज की कीमत में एक समान की बढ़ोतरी हुई है। कंपनी ने अपने सभी मैनुअल और ऑटोमैटिक वेरिएंट पर लगभग 20 हजार रुपये तक की बढ़ोतरी की है।

नई दिल्ली,ऑटो डेस्क। भारतीय बाजार में टाटा सबसे अधिक कारों की सेल करने वाली कंपनी में से एक है। आपको बता दें, एक बार फिर से वाहन निर्माता कंपनी ने अपने ग्राहकों को झटका दे दिया है। जो लोग टाटा सफारी और हैरियर एसयूवी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आज की ये खबर आपके काम की है। क्योंकि कंपनी ने इसकी कीमत में बढ़ोतरी कर दी है। टाटा ने नई कीमत में लागू भी कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कीमत में बढ़ोतरी 20 हजार रुपये तक की गई है। इसके साथ ही कंपनी ने अपने पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में भी 0.6 प्रतिशत कीमत के बढ़ोतरी की घोषणा की थी। चलिए आपको वेरिएंट वाइज कीमत की जानकारी देती है। टाटा हैरियर और सफारी भारतीय बाजार में सफारी और हैरियर रेंज की कीमत में एक समान की बढ़ोतरी हुई है। कंपनी ने अपने सभी मैनुअल और ऑटोमैटिक वेरिएंट पर लगभग 20 हजार रुपये तक की बढ़ोतरी की है। ये नई कीमतें 17 जुलाई 2023 से लागू भी हो चुकी है। लेकिन जिन लोगों ने 17 जुलाई से पहले इस कार की बुकिंग कर ली थी उनको कार पुरानी कीमत पर ही मिलेगी। 10,000 रुपये का कॉर्पोरेट डिस्काउंट एक तरफ जहां वाहन निर्माता कंपनी ने इस कार की कीमत में बढ़ोतरी की है तो दूसरी ओर टाटा मोटर्स अपनी धांसू और दमदार एसयूवी पर ऑफर दे रहा है। टाटा सफारी की बात करें तो कंपनी इस पर 25 हजार रुपये तक का एक्सचेंज बोनस और 10,000 रुपये का कॉर्पोरेट डिस्काउंट भी दे रही है। वहीं, अगर हैरियर की बात करें तो इस एसयूवी पर 25,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस और 10,000 रुपये का कॉर्पोरेट डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है। हैरियर और सफारी में मिलेंगे नए फीचर्स इस साल की शुरुआत में वाहन निर्माता कंपनी ने हैरियर और सफारी को नए रेड डार्क एडिशन में पेश किया था। इसके अलावा इन दोनों एसयूवी में अब 10.25-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 360-डिग्री कैमरा और ADAS तकनीक भी देखने को मिलती है। हैरियर और सफारी इंजन इंजन की बात करें तो सफारी और हैरियर में 2.0 लीटर का डीजल इंजन मिलता है। जो 168bhp की पावर और 350Nm का पीक टॉर्क जेनरेट करता है। यह छह- स्पीड मैनुअल और छह -स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के जुड़ा हुआ है। इंजन को BS6 फेज-2 और RDE नॉर्म्स के अनुसार अपडेट भी किया गया है।

Edited By: Ayushi Chaturvedi