Maruti Ertiga पर बेस्ड ये 7 सीटर कार जल्द हो सकती है लॉन्च , साथ में मिलते हैं कई पावरपैक फीचर

Toyota New MPV Rumion Based On Maruti Ertiga Launch

नई दिल्ली,ऑटो डेस्क। भारतीय बाजार में एक से बढ़कर एक दमदार कारें लॉन्च होती है। आपको बता दें, हाल के दिनों में मारुति सुजुकी और टोयोटा के पार्टनरशिप से एक नई कार लॉन्च हुई है। मारुति की इनविक्टो टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस पर बेस्ड है। इस कार को कंपनी ने पेश तो कर दिया है लेकिन इसको लॉन्च सितंबर में किया जा सकता है। लेकिन टोयोटा अपनी एक और कार को लॉन्च कर सकती है। टोयोटा रुमियन फीचर्स के मामले में अर्टिगा से निश्चित रूप से बेहतर हो सकती है और इसमें बड़ा टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, सनरूफ, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, मल्टीपल एयरबैग्स और एबीएस समेत कंफर्ट और सेफ्टी से जुड़ीं कई दमदार फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। इंजन टोयोटा के रुमियन के इंजन और पावर की बात करें तो इसमें 1.5 लीटर 4 सिलिंडर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिल सकता है जो 105 बीएचपी की पावर और मैक्सिमम पावर और 138 एनएम का पीक टॉर्क जनरेट कर सकती है। इसमें 5 स्पीड मैनुअल और 4 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन मिल सकता है। इसमें संभावना है कि ये 7 सीटर कार होगी और इसमें कई इंजन ऑप्शन मिल सकते हैं। इस कार की शुरुआती कीमत 10 लाख रुपये के आस-पास हो सकती है। इस कार का मुकाबला भारतीय बाजार में सस्ती रेनॉ ट्राइबर के साथ ही किआ कारेन्स और महिंद्रा बोलेरो से हो सकता है। लुक और फीचर्स इस कार के लुक और फीचर्स की बात करें तो इस एमपीवी में मारुति अर्टिगा के मुकाबले एक्सटीरियर में कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। इसमें अलग -अलग तरह के ग्रिल्स के साथ ही हेडलैंप , टेल लैंप और टर्न इंडीकेटर्स की पोजिशनिंग कुछ अलग हो सकते हैं। इस कार के इंटीरियर में टोयोटा की बैजिंग के साथ ही ब्लैक इंटीरियर देखने को मिल सकता है। इस कार में फीचर्स के मामले में एक बड़ा टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, सनरूफ, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, मल्टीपल एयरबैग्स और एबीएस समेत कंफर्ट देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही कंपनी इसमें सेफ्टी के सभी फीचर्स दे सकती है।

Edited By: Ayushi Chaturvedi