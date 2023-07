Jeep India ने बंद किया अपना सबसे किफायती मॉडल , यहां पढ़ें अधिक डिटेल्स

इस कार के कीमत की बात करें तो अधिकारी वेबसाइट के अनुसार जीप मेरिडियन अब लिमिटेड (ओ) मैनुअल वेरिएंट के लिए 32.95 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) कीमत थी। ये कुल तीन वेरिएंट्स में आती थी। जो ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन और ऑफ-रोड क्रेडेंशियल्स के साथ पेश किया गया था। इसके दोनों तरफ 18 इंच का अलॉय व्हील्स मिलता है।ये कार थ्री रो वाली एसयूवी है।

Jeep India discontinue most affordable variant see all details here

नई दिल्ली,ऑटो डेस्क। जीप इंडिया ने अपनी फ्लैगशिप एसयूवी मेरिडियन के सबसे किफायती वेरिएंट और सस्ते वेरिएंट को बंद कर दिया है। आपको बता दें अमेरिकन बेस्ड वाहन निर्माता कंपनी अब मेरिडियन एसयूवी के नए एंट्री लेवल वेरिएंट के रूप में लिमिटेड (ओ) मैनुअल के साथ आती है। वाहन निर्माता कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट अपडेटेड वेरिएंट लिस्ट को दिखा रही है हालांकि अब तक जीत ने इस बात का खुलासा नहीं किया है कि इस वेरिएंट को किस लिए हटाया है। आपको बता दें यह वेरिएंट SUV सेगमेंट में टोयोटा फॉर्च्यूनर को टक्कर देती थी इसे पिछले साल लॉन्च किया गया था। कीमत इस कार के कीमत की बात करें तो अधिकारी वेबसाइट के अनुसार जीप मेरिडियन अब लिमिटेड (ओ) मैनुअल वेरिएंट के लिए 32.95 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) कीमत थी। ये कुल तीन वेरिएंट्स में आती थी। जो ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन और ऑफ-रोड क्रेडेंशियल्स के साथ पेश किया गया था। आपको बता दें, जीप Upland (अपलैंड) और Meridian X (मेरिडियन एक्स) वर्जन में भी आती है। इसके टॉप वेरिएंट को कीमत 38.10 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है। डायमेंशन इस कार का रोड प्रेजेंस काफी दमदार था ।आपको बता दें इसकी लंबाई 4,679 मिमी, चौड़ाई 1,858 मिमी और ऊंचाई 1,698 है। इस कार इस ग्राउंड क्लीयरेंस 203 मिमी है। ये जीप की ट्रेडमार्क सात-स्लेट ग्रिल के साथ एलईडी हेड लाइट और दोनों तरफ एलईडी डीआरएल के साथ आती है। इसके दोनों तरफ 18 इंच का अलॉय व्हील्स मिलता है। फीचर्स इस कार में फीचर्स के तौर पर 10.1 इंच की मेन इंफोटेनमेंट स्क्रीन, एक ऑल-डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, वायरलेस फोन चार्जिंग, 360-डिग्री कैमरा, एंड्रॉइड ऑटो और ऐपल कारप्ले के लिए सपोर्ट और भी बहुत कुछ मिलता है। इंजन ये कार थ्री रो वाली एसयूवी है। ये इसी प्लेटफॉर्म पर बेस्ड हुई जिसे भारत में जीप कंपास को बनाया गया है। जीप मेरिडियन एसयूवी 2.0-लीटर, चार-सिलेंडर मल्टीजेट डीजल इंजन के साथ आती है। जो कंपास में भी है। आपको बता दें, मेरिडियन पर, इंजन 167 एचपी का पावर और 350 एनएम का पीक टॉर्क जेनरेट करता है। इसके इंजन को 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स और 9 स्पीड ऑटो ट्रांसमिशन सेट अप के साथ आती है। Jeep India ने बंद किया अपना सबसे किफायती मॉडल , यहां पढ़ें अधिक डिटेल्स

Edited By: Ayushi Chaturvedi