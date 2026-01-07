TVS Raider 125 Review: इस बाइक को 300km चलाने पर हमने क्या अनुभव किया? जानें

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। हाल ही में टीवीएस मोटर ने TVS Raider 125 को डुअल डिस्क ब्रेक के साथ अपडेट किया है। इसके साथ ही इसे OBD-2B कंप्लायंट अपडेट, E20 फ्यूल सपोर्ट और फीचर-लोडेड क्लस्टर से भी अपडेट किया है। हाल ही में हमे TVS Raider 125 का नया वेरिएंट SXC DD चलाने के लिए मिली। यह हमारे पास करीब सात दिनों के लिए थी। इस दौरान हमने इसे शहर के ट्रैफिक से लेकर हाईवे की सड़कों पर हर तरह से टेस्ट (TVS Raider 125 Review) किया। हमने इसे खराब सड़कों से लेकर स्मूद रोड पर परखा। हम यहां पर आपको विस्तार में इसके डिजाइन, इंजन, परफॉर्मेंस, राइड क्वालिटी, फीचर्स और कमियों के बारे में विस्तार में बता रहे हैं।

TVS Raider 125 का डिजाइन इसका डिजाइन साफ तौर पर युवा राइडर्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसमें मस्कुलर फ्यूल टैंक, शार्प बॉडी पैनल्स और अग्रेसिव LED हेडलैंप दिया गया है। यह सब मिलकर इसे बाकी 125cc मोटरसाइकिल से अलग पहचान देने का काम करते हैं। इसे डुअल-टोन रेड और मेटैलिक सिल्वर कलर दिया गया है। इसके साथ आगे रेड ग्लॉस अलॉय और पीछे ब्लैक पेंटेड व्हील्स हैं। इसमें दी गई LED हेडलाइट और DRLs इसे न केवल मॉडर्न लुक देती हैं, बल्कि नाइट विजिबिलिटी भी बेहतर करती हैं। इसमें स्प्लिट सीट सेटअप दिया गया है, देखने में स्पोर्टी और राइडर के लिए अच्छी सपोर्ट देती है। इसमें वाइडर टायर्स दिए गए हैं, जो कॉर्नरिंग के दौरान ज्यादा कॉन्फिडेंस देने का काम करते हैं। TVS Raider 125 का इंजन और परफॉर्मेंस इसमें 124.8cc का एयर और ऑयल कूल्ड सिंगल सिलेंडर, SI इंजन दिया गया है। यह इंजन 11.3 PS की पावर और 11.7 Nm टॉर्क जनरेट करता है। अगर इसे आप तीसरी गियर में भी राइड करते हैं, तो ट्रैफिक में बार-बार गियर बदलने की जरूरत कम महसूस होती है। इसमें iGO असिस्ट दिया गया है, जो बाइक को साइलेंट स्टार्ट, ऑटो स्टार्ट-स्टॉप और हल्का इलेक्ट्रिक बूस्ट देने का काम करता है। Raider 125 में दो राइडिंग मोड Eco और Power मिलते है। Eco मोड में स्मूद और माइलेज-फ्रेंडली परफॉर्मेंस मिलती है। इसके Power मोड में थ्रॉटल रिस्पॉन्स ज्यादा शार्प और ओवरटेकिंग में काफी मदद करता है। Raider 125 में 5-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है। इसका गियरबॉक्स हल्का और स्मूद है। इसका क्लच लीवर भी काफी सॉफ्ट है, जिससे ट्रैफिक में थकान नहीं होती है। ट्रैक्टेबिलिटी टेस्ट में बाइक कम स्पीड पर भी बिना झटके के चल जाती है। TVS Raider 125 का राइडिंग पोजिशन Raider 125 का नए वेरिएंट SXC DD का क्रब वेट 125 KG है। इसकी वजह से यह हल्की स्पोर्टी बाइक है। इसका हैंडलबार न ज्यादा नीचे है, न ज्यादा ऊंचा है। इसका फुटपेग्स थोड़ा पीछे की तरफ हैं। इसकी वजह से इससे बाइक चलाते वक्त कंट्रोल अच्छा रहता है। हालांकि, लंबे कद के राइडर्स या जो अक्सर पिलियन के साथ चलते हैं, उन्हें सीट और लेगरूम थोड़ा कम लग सकता है। यही इसका स्पोर्टी कैरेक्टर है, जो हर किसी को सूट करे, यह जरूरी नहीं है। TVS Raider 125 का सस्पेंशन और हैंडलिंग Raider का सस्पेंशन सेटअप थोड़ा स्टिफ साइड पर है। इसके आगे की तरफ टेलेस्कोपिक और पीछे की तरफ मोनोशॉक, 5 स्टेप एडजस्टेबल, गैस चार्ज्ड दिया गया है। इससे राइडिंग के दौरान बाइक स्टेबल रहती है और हाई स्पीड पर कॉन्फिडेंस मिलता है। इसके आगे का सस्पेंशन काफी बेहतरीन है, गड्ढों से बाइक गुजरने पर हैंडलिंग पर ज्यादा असर नहीं पड़ता है। इसके पीछे का सस्पेंशन खराब सड़कों और छोटे गड्ढों से गुजरने पहल हल्का झटका महसूस होता है। TVS Raider 125 की ब्रेकिंग नए वेरिएंट SXC DD में फ्रंट और रियर में डिस्क ब्रेक दिया गया है। इसके आगे की तरफ 240 mm और पीछे की टायर में 200 mm का डिस्क ब्रेक दिया गया है। इसके साथ में सिंगल-चैनल ABS भी दिया गया है। फ्रंट ब्रेक की बाइट और फीडबैक काफी अच्छे हैं। ABS जरूरत पड़ने पर ही इंटरफेयर करता है। हालांकि, अगर इसमें ड्यूल-चैनल ABS मिलता तो ज्यादा बेहतर रहता।

TVS Raider 125 के फीचर्स Raider 125 फीचर्स के मामले में 125cc सेगमेंट की लीडर है। इसमें TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, Bluetooth कनेक्टिविटी, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, कॉल/मैसेज अलर्ट, गियर पोजिशन इंडिकेटर, बूस्ट इंडिकेटर और USB चार्जिंग पोर्ट जैसे फीचर्स दिए गए हैं। डिस्प्ले बहुत ब्राइट और इंफॉर्मेशन-रिच है, हालांकि तेज धूप में स्क्रीन में सब कुछ साफ नहीं दिखाई देता है।

TVS Raider 125 की कमियां अब बात करते हैं उन पहलुओं की, जहां Raider बेहतर हो सकती थी। इसमें ड्यूल-चैनल ABS की कमी महसूस होती है। ड्यूल डिस्क होने के बावजूद इसकी कमी खलती है। इसका रियर सस्पेंशन थोड़ा स्टिफ है, इसकी वजह से खराब सड़कों पर आपको हल्के झटके महसूस होंगे। इसे बेहतर किया जा सकता है। इसकी सीट की वजह से लंबे राइडर्स और रेगुलर पिलियन इस्तेमाल के लिए थोड़ी समस्या हो सकती है।