बाइक के शॉकर्स से क्यों निकलता है ऑयल? क्या है खराब होने का इशारा, जान लीजिये वरना बीच रास्ते में होगी परेशानी

बाइक के शॉकर्स से क्यों निकलता है ऑयल? क्या है खराब होने का इशारा

नई दिल्ली,ऑटो डेस्क। भारतीय बाजार में आज भी अधिकतर लोगों की पहली पसंद बाइक ही है। मोटरसाइकिल को चलाने के साथ ही मेंटेन भी करना काफी आसान है और भाग दौंड वाली जिंदगी में बाइक का हर दिन ख्याल रखना काफी मुश्किल है। लेकिन कई बार कुछ ऐसी समस्या होती है जिसे आपको पता भी नहीं चलता और बाद में आपकी बाइक खराब कर देती है। इसी समस्या में से एक है बाइक के फ्रंट में शॉकर्स से ऑयल निकल कर उस पर मिट्टी का जम जाना। इसके कारण आपकी बाइक काफी खराब हो जाती है और बीच रास्ते में आपकी बाइक बंद हो जाती है। लेकिन आप इस समस्या को समय रहते ही ठीक कर सकते हैं। शॉकर से ऑयल क्यों नहीं निकलता शॉकर से ऑयल क्यों निकलता है ये जानने से पहले आपको इसके ये समझना होगा कि शॉकर कैसे काम करता है। दरअसल फ्रंट शॉकर के सिलेंडर में ऑयल से भरा होता है। यही शॉकर से ऑयल निकलता है। हालांकि शॉकर से ऑयल का निकलना बड़ी खराबी का संकेत है। इसका मतलब ये होता है कि शॉकर की ऑयल सील खराब हो गई है। ऑयल बाहर निकलने के चलते शॉकर सूखने लगता है और शकर पिस्टम शॉकर बॉडी में टकराता है। अगर लंबे समय से शॉकर खराब है तो बाइक का बैलेंस भी खराब हो जाता है। साथ ही ऐसी बाइक को चलाना भी सेफ नहीं होता है क्योंकि बड़ा गड्डा जोर से लग सकता है और बाइक गिर सकती है। कैसे करें इसको ठीक शॉकर से ऑयल निकालने के बाद इसको सही करने के दो तरीके है। एक सामान्य तरीका है कि आप वर्कशॉप जाएं और बाइक का शॉकर बदलवा लें। वहीं मार्केट में शॉकर रिपेयर वाले भी आपको मिल जाएगें। हालांकि इसकी कोई गारंटी नहीं होती है कि ये लंबे समय तक चलेगा या नहीं।

Edited By: Ayushi Chaturvedi