कौन सा गियर बेस्ट और किससे मिलेगा अधिक माइलेज , यहां पढ़ें डिटेल्स

कार में माइलेज की बात करें तो ये कई बातों पर निर्भर करती है। इंजन के साइज ट्रांसमिशन के प्रकार और ड्राइविंग स्टाइल। सिटी ड्राइविंग में बढ़िया माइलेज पाने के लिए आपको कुछ टिप्स का इस्तेमाल करना चहिए। आप सिटी ड्राइव के दौरान कार की स्पीड को अधिक नहीं रख सकते हैं।सलिए आपको निचले गियर में ही कार चलानी होती है।समय -समय पर इंजन ऑयल बदलें।

नई दिल्ली,ऑटो डेस्क। पेट्रोल डीजल की कीमत अधिक है जिसके कारण कार की रनिंग कॉस्ट बढती जा रही है। ऐसे में ग्राहके चाहते हैं कि उनकी कार बेहतर माइलेज देती है। कार का माइलेज कार के इंजन और सर्विसिंग पर निर्भर करता है। इसके साथ ही काफी हद तक आपके ड्राइविंग स्टाइल पर भी कार का माइलेज पर निर्भर कता है। ऐसे में आपको ये जानना जरूरी है कि कार किस गियर पर चलना चहिए। कार चलाने के लिए कौन सा गियर बेस्ट अपनी कार से सबसे अच्छा माइलेज पाने के लिए आपको उसे टॉप गियर पर चलाना चाहिए। इसकी स्पीड भी 70 से 80 किमी प्रति घंटा की होनी चाहिए। हालांकि ट्रैफिक में इतनी स्पीड पाना मुश्किल हो सकता है। अगर आप कार को पहले या दूसरे गियर में चलाएंगे तो पावर अधिक मिलती है। लेकिन माइलेज कम होती है। इसके लिए आपको 4 और 5 गियर का इस्तेमाल करना होता है। कई कारों में 6 गियर का इस्तेमाल होता है। सिटी ड्राइविंग में बढ़िया माइलेज? सिटी ड्राइविंग में बढ़िया माइलेज पाने के लिए आपको कुछ टिप्स का इस्तेमाल करना चहिए। आप सिटी ड्राइव के दौरान कार की स्पीड को अधिक नहीं रख सकते हैं। इसलिए आपको निचले गियर में ही कार चलानी होती है। माइलेज पाने के लिए RPM का ध्यान रखना चाहिए कार माइलेज बढ़ाने के कुछ टिप्स कार में माइलेज की बात करें तो ये कई बातों पर निर्भर करती है। इंजन के साइज , ट्रांसमिशन के प्रकार और ड्राइविंग स्टाइल ।

अपने कार के एयर फिल्टर को हर दिन पर समय पर नियमित रूप से साफ करें और बदलें। इससे एयर फिल्टर के गंदे होने से इंजन का प्रदर्शन कम हो जाता है। कार का माइलेज बढ़ने लगता है।



टायर के प्रेशर को नियमित रूप से जांचते रहें। सहीं टायर प्रेशर आपकी कार के माइलेज में बड़ा अंतर कर सकते हैं।



समय -समय पर इंजन ऑयल बदलें। अगर ऑयल खराब हो जाता है तो इंजन की खपत बढ़ जाती है।



