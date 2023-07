अगर कार के साइलेंसर तक भर जाए पानी तो क्या करें क्या न करें ? यहां पढ़ें सभी सवाल के जवाब

अगर आपके कार के साइलेंसर तक पानी में डूब जाती है तो आपको क्या करना चाहिए।कार के अंदर से पानी निकालें इसके लिए आपको अपनी कार को धक्का मारकर किसी ऐसी जगह पर ले जाए जहां जगह सूखी हो और धूप भी हो। इसके बाद कार के दरवाजों को खोल दें और कुछ घंटो तक धूप में सूखने दें इससे कार का सारा पानी सूख जाएगा।

What to do and what not to do if water gets filled till the silencer of the car?

Your browser does not support the audio element.