लंबे सफर में काफी काम आएगा गाड़ी का ये फीचर, हमेशा के लिए यादगार बन जाएगी ट्रिप

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। क्रूज कंट्रोल फीचर एक ऐसा फीचर है जो कार और कुछ टू -व्हीलर में आता है। इस फीचर के कारण ड्राइवर या राइडर बहुत कम स्ट्रेस लेकर लंबी से लंबी दूरी तय कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से आप आराम से राइड कर सकते हैं। चलिए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। क्या है क्रूज कंट्रोल आपको बता दें, क्रूज कंट्रोल एक ऐसा सिस्टम है जिसके कारण आप अपनी बाइक या कार को बिना एक्सलरेट के चला सकते हैं। अगर आपने क्रूज स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटे सेट कर दी है तब ही आपको बाइक में थ्राटल घुमाये रखने की जरुरत नहीं होगी। वहीं कार में इसके कारण आपको एक्सीलेटर पर पैर बनाये रखने की जरुरत नहीं पड़ेगी। कब होता है इसका इस्तेमाल आज के समय में हर कार के अंदर आपको ये फीचर मिल जाएगा। आप इसका इस्तेमाल नेशनल हाईवे पर या एक्सप्रेस वे पर कर सकते हैं। जहां पर ट्रैफिक की कोई समस्या नहीं होती है और आप बिना रुकावट आराम से अपनी कार या बाइक को चला सकते हैं। अगर अचानक से कोई वाहन सामने आ जाएं तो क्या करें आपको बता दें जितना आसान इसको इस्तेमाल करना है उतना ही आसानी से आप इसको डिसेबल कर सकते हैं। अगर आपके सामने कोई वाहन आ जाता है या आपको लगता है कि गाड़ी आपके कंट्रोल में नहीं है तो आपको एक बार क्लच दबाना है आपका क्रूज कंट्रोल अपने आप डिसेबल हो जाएगा। वहीं अगर आप ब्रेक दबा देते हैं तब भी क्रूज कंट्रोल ऑफ हो जाता है। हालांकि आप उसे फिर से सेट करके इनेबल कर सकते हैं। इस फीचर से स्ट्रेस होगा कम अगर आपको किसी लॉन्ग रुट पर ड्राइव करना होगा तो कुछ लोग तो आराम से ड्राइव कर लेते हैं लेकिन कुछ लोग थक जाते हैं। लेकिन आप इस फीचर का इस्तेमाल करके आराम से रिलेक्स होकर अपनी बाइक या कार को चला सकते हैं। कार में अगर आपको एक्सलरेटर पर पैर रखने की जरुरत न हो तो आप सिर्फ स्टेरिंग पर हाथ रखकर आप आराम से सफर काट सकते हैं। किस कार में होता है क्रूज कंट्रोल बाइक्स की बात करें तो कुछ ही प्रीमियम या सुपर बाइक्स में ही क्रूज कंट्रोल सिस्टम मिलता है। इन बाइक्स की कीमत 3 से 50 लाख रुपये तक हो सकती है। वहीं आज के समय में लगभग हर कार में ये सुविधा मिल जाएगी। इसके कारण आप आराम से अपनी लॉन्ग ट्रिप का आनंद ले सकते हैं।

Edited By: Ayushi Chaturvedi