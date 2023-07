आपकी कार बन सकती है खतरनाक बीमारी का कारण, इस फीचर के न होने पर सेहत को पहुंच सकता है नुकसान

UV Cut Glass 90 फीसदी से भी अधिक अल्ट्रावायलेट किरणों को भी रोक सकता है और साथ ही यह कार के केबिन को ठंडा रखने में भी मदद कर सकते हैं। ऐसे में अगर आपकी कार में UV Cut Glass लगा है तो आपके कार में बैठे लोग इस किरणों से बच सकते हैं।ल्ट्रावायलेट किरणें के लिए एक बैरियर का काम करता है।

UV Cut Glass in car all you need to know

नई दिल्ली,ऑटो डेस्क। जब भी कार सेफ्टी की बात आती है, तो सबसे पहले दिमाग में सीट बेल्ट , एयरबैग और मजबूत बिल्ड क्वालिटी आता है। लेकिन कार के अंदर सेफ्टी को लेकर कई ऐसे फीचर्स होते हैं जिन पर हम ध्यान नहीं देते हैं और वो हमारे लिए सबसे जरूरी फीचर में से एक है। सबसे जरूरी फीचर में से एक अल्ट्रावायलेट कट ग्लास (UV Cut Glass) है। ये सेफ्टी फीचर हर कार में मिलता है। UV Cut Glass कार ग्लास को हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाते हैं और ड्राइविंग को भी आरामदायक बनाता है। अल्ट्रावायलेट किरणें के नुकसान धूप में अल्ट्रावायलेट किरणें होती है,जिन्हें आप सामान्य आंखो से नहीं देख सकते हैं। क्योंकि यह हमारी स्किन और आंखो को बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। अगर आप लंबे समय तक अल्ट्रावायलेट किरणों के संपर्क में रहते हैं तो आपको कई समस्या हो सकती है। जैसे एजिंग, सनबर्न हो सकता है। इतना ही नहीं इसके कारण स्किन कैंसर का भी खतरा बढ़ सकता है। UV Cut Glass ऐसे में अगर आपकी कार में UV Cut Glass लगा है तो आपके कार में बैठे लोग इस किरणों से बच सकते हैं। आपको बता दें, यूवी कट ग्लास को विशेष रूप ये अल्ट्रावायलेट किरणों को ब्लॉक करने के लिए डिजाइन किया जाता है। इनमें खास कोटिंग भी की जा सकती है। जो अल्ट्रावायलेट किरणें के लिए एक बैरियर का काम करता है। यह अधिकतर अल्ट्रावायलेट किरणें को केबिन में आने से रोक देती है। 90 फीसदी से भी अधिक अल्ट्रावायलेट किरणों को भी रोक सकता है चलिए आपको इस शीशे के फायदे के बारे में बताते हैं यह 90 फीसदी से भी अधिक अल्ट्रावायलेट किरणों को भी रोक सकता है और साथ ही यह कार के केबिन को ठंडा रखने में भी मदद कर सकते हैं। कई वाहन निर्माता कंपनियां अपनी कार की कुछ मॉडल्स में UV Cut Glass का इस्तेमाल करती है।

Edited By: Ayushi Chaturvedi