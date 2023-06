बाइक के टायर में मॉडिफिकेशन या कस्टमाइजेशन करवाना पड़ सकता है महंगा, ऐसा किया तो तुरंत कट जाएगा चालान

अपनी बाइक को और भी दमदार बनाने के लिए लोग चौड़े टायर लगाते हैं । जिसके बाद कई परेशानी का भी सामना करना पड़ सकता है। कंपनी हमेशा बाइक के इंजन को ध्यान में रखकर उसमें टायर लगाती है। आपको बता दें 100-125 सीसी बाइक्स में पतले टायर होते हैं। ये इसलिए क्योंकि इनकी इंजन क्षमता कम होती है। (जागरण फाइल फोटो)

Modification or customization of bike tyre may be expensive

नई दिल्ली,ऑटो डेस्क। आजकल युवाओं के बीच में मॉडिफिकेशन या कस्टमाइजेशन करवाने करवाने का काफी क्रेज है। मॉडिफिकेशन करवाने से भले ही आपकी बाइक अच्छी दिखे लेकिन इसके कारण आपकी बाइक को काफी नुकसान भी होता है। अधिकतर लोग बाइक में साइलेंसर ,हेडलाइट और टेल लाइट में मॉडिफिकेशन करवाते हैं। अपनी बाइक को और भी दमदार बनाने के लिए लोग चौड़े टायर लगाते हैं । जिसके बाद आपको कई परेशानी का भी सामना करना पड़ सकता है। बाइक को भुगतना पड़ता है इसका खामियाजा आपकी बाइक को भुगतना पड़ता है और उसके कारण आपको कई समस्या आने लगती है। बाइक में चौड़े टायर लगवाने के कई फायदे भी हैं, अगर आपके बाइक का इंजन पॉवरफुल नहीं है तो उसके लिए ये काफी नुकसानदेह है। चलिए आपको इसके बारे में अधिक जानकारी देते हैं। कम पावरफुल बाइक को नुकसान कंपनी हमेशा बाइक के इंजन को ध्यान में रखकर उसमें टायर लगाती है। आपको बता दें, 100-125 सीसी बाइक्स में पतले टायर होते हैं। ये इसलिए क्योंकि इनकी इंजन क्षमता कम होती है और अधिक माइलेज के लिए पतले टायर बेहतर होते हैं। इनमें चौड़े टायर लगा दिया जाए तो इंजन को बाइक को चलाने में अधिक पावर लगानी पड़ेगी जिससे कम समय में ही इंजन में कई तरह की परेशानी का सामने आने लगेंगी। माइलेज में होगी कमी चौड़े टायर के इस्तेमाल से सीधा असर माइलेज पर पड़ता है। टायर चौड़े होंगे इंजन को अधिक पावर लगानी पड़ती है जिससे माइलेज कम हो जाएगा। ऐसे में ट्रैफिक वाली सड़क पर बाइक चलाने पर माइलेज और भी कम हो सकती है। चालान कट सकता है भारत में मॉडिफिकेशन को लेकर कई कानून बनाए गए हैं। इसलिए अगर आप कोई भी बदलाव बाइक में करवाते हैं तो कुछ हदो तक ही करवा सकते हैं। क्योंकि कई मॉडिफिकेशन पुलिस के नजर में गलत माना जाता है। अगर आपने बाइक में स्टॉक टायर के जगह चौड़े टायर लगा रखे हैं, तो पकड़े जाने पर आपको चालान भी भरना पड़ सकता है।

