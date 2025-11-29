अब किफायती कारों में भी मिलने लगे ये 5 प्रीमियम फीचर्स, पहले केवल महंगी लग्जरी गाड़ियों में मिलते थे

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री तेजी से बदल रही है। पहले जो फीचर्स सिर्फ महंगी लग्जरी कारों में ही देखने को मिलते थे, वे अब किफायती और मास-मार्केट मॉडल्स में भी आने लगे हैं। इससे न केवल सुविधाएं बढ़ी हैं, बल्कि ग्राहकों की उम्मीदें भी काफी ऊपर गई हैं। कुछ फीचर्स सुरक्षा को बेहतर बनाते हैं, जबकि कुछ यात्रियों के आराम को एक नए स्तर पर ले जाते हैं। आइए जानते हैं ऐसे 5 लग्जरी फीचर्स, जो अब आम कारों में मिलने लगे हैं।

1. हेड-अप डिस्प्ले (Head-up Display) हेड-अप डिस्प्ले, जो पहले एविएशन टेक्नोलॉजी का हिस्सा था और बाद में लग्जरी कारों में दिया जाने लगा था। अब कई मास-मार्केट कारों में भी दिया जा रहा है। यह फीचर Maruti Baleno, Maruti Brezza, Toyota Hyryder और Tata Sierra जैसी कारों में यह फीचर मिल जाता है। यह जानकारी ड्राइवर की सीधी लाइन ऑफ साइट में दिखाता है, ताकि नजरें सड़क से हटानी न पड़ें और सुरक्षा बनी रहे।

2. वेंटिलेटेड सीट्स (Ventilated Seats) अब वेंटिलेटेड सीट्स भी कई किफायती कारों में आने लगी हैं। Renault Kiger, Skoda Kylaq और Maruti XL6 में आगे की सीटों के लिए वेंटिलेशन मिलता है। कुछ कंपनियां तो इससे भी आगे बढ़ गई हैं। Kia Syros में पीछे की सीटों के लिए वेंटिलेशन और रिक्लाइनिंग फंक्शन दिया गया है। आराम को और बढ़ाते हुए Tata Sierra और Mahindra XEV 9S में Boss Mode दिया गया है, जिससे पीछे बैठे यात्रियों के लिए फ्रंट पैसेंजर सीट को एडजस्ट किया जा सकता है। वहीं Toyota Innova Hycross में ottomans मिलते हैं, जिन पर यात्री अपने पैरों को आराम दे सकते हैं।

3. पैसेंजर डिस्प्ले (Passenger Display) अब कई कार कंपनियां तीसरी स्क्रीन भी दे रही हैं, जो पैसेंजर स्क्रीन कहलाती है। मास-मार्केट सेगमेंट में Tata Sierra, Mahindra XEV 9e और XEV 9S में यह थ्री-स्क्रीन सेटअप मिलता है। यह फीचर पहले महंगी कारों जैसे Mercedes EQS SUV और Porsche Cayenne Electric में देखा जाता था।

4. जेस्चर-कंट्रोल्ड टेलगेट (Gesture-Controlled Tailgate) पहले यह फीचर लग्जरी कारों की पहचान माना जाता था, लेकिन अब इसे कई मॉडल्स में भी शामिल किया जा रहा है। इस फीचर की मदद से आप अपने हाथों का इस्तेमाल किए बिना ही पैर की हल्की मूवमेंट से कार के बूट को खोल सकते हैं। यह फीचर सबसे ज्यादा काम में आता है, जब आपके हाथ सामान से भरे हुए हो। यह फीचर Maruti Victoris, Tata Sierra, MG Windsor और MG Hector में आसानी से उपलब्ध है।