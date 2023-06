Manual Car चलाते समय गलती से भी न करें ये काम, छोटी-सी लापरवाही के चलते हो जाएगा हजारों का नुकसान

यदि आपको चढ़ाई के दौरान बीच रास्ते पर रुकना है तो अपनी कार को चलने का समय होने तक स्थिर रखने के लिए हैंडब्रेक लगाएं। वहीं गियर बदलते समय हमें ये भी सोचने कीजरूरत होती है कि मैनुअल गियरबॉक्स में पर्दे के पीछे क्या हो रहा है। गियर हैंडल पर हाथ रखने से आप अनजाने में इसके सेलेक्टर फोर्क और अन्य आंतरिक भागों पर दबाव डाल सकते हैं।

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। नई कार तकनीक आने बाद भी मौजूदी समय में मैनुअल कारों की बड़ी संख्या में मांग है। अन्य ड्राइव विकल्प वाली गाड़ियों की अपेक्षा मैनुअल कारें ज्यादा व्यवहारिक और फ्यूल इफीशियंट होती हैं, इसलिए लोग अभी भी इन्हे खरीदने और चलाने में रुचि रखते हैं। क्या आपको पता है कि एक Manual Car चलाते समय की गईं कुछ गलतियां आपके लिए नुकसानदायक हो सकती हैं। अपने इस लेख में हम इनके बारे में ही बताने वाले हैं। रेड लाइट पर गाड़ी गियर में रखना यदि आप ट्रैफिक लाइट पर रुके हैं, तो क्या आप क्लच डाउन करके, पहला गियर चालू करके और ब्रेक पर पैर रखकर प्रतीक्षा करते हैं? अगर आप ऐसा कर रहे हैं, तो इस आदत को तुरंत सुधार लेने की जरूरत है। ऐसा करने से कार की क्लच पर अनावश्यक दबाव पड़ता और फिर इसके खराब होने का खतरा बढ़ जाता है। गियर हैंडल पर हाथ रखना गियर बदलते समय हमें ये भी सोचने कीजरूरत होती है कि मैनुअल गियरबॉक्स में पर्दे के पीछे क्या हो रहा है। गियर स्टिक के गियर में रहने के दौरान उस पर अपना हाथ रखने से आप अनजाने में इसके सेलेक्टर फोर्क और अन्य आंतरिक भागों पर दबाव डाल सकते हैं। लंबे समय में आपकी ये आदत गियरबॉक्स कंपोनेंट्स को जल्दी खराब कर सकती है। ऐसे में ये सलाह है कि एक बार जब आप गियर बदल लें, तो अपना हाथ हटा लें और वापस इसे स्टीयरिंग व्हील पर रख लें। चढ़ाई पर कार रोकने के लिए क्लच का उपयोग अगर आपको किसी पहाड़ी पर चढ़ते समय ट्रैफिक के पीछे रुकना पड़ता है, तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपकी कार पीछे की ओर न चलने लगे। कई ड्राइवर ढलान पर खुद को स्थिर रखने के लिए क्लच बाइटिंग पॉइंट को पकड़ लेते हैं। ऐसा करने से क्लच प्लेट जल्दी घिस जाएंगे, क्योंकि ये इंजन की गति से विपरीत घूमते हैं। यदि आपको रुकना है, तो अपनी कार को चलने का समय होने तक स्थिर रखने के लिए हैंडब्रेक लगाएं।

