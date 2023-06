कार की खूबसूरती पर चार चांद लगाते हैं ये पार्ट्स, Bonnet Hood से लेकर Roof Rail तक शामिल

आपको बता दें कुछ एसयूवी में कंपनियों द्वारा हुड को बोनट के ऊपर लगाया जाता है। भले ही ये दिखने में काफी स्टाइलिश लगती है लेकिन कोई भी इसके असली काम को नहीं समझ पाया। कारों को हुड के तहत अधिक हवा मिलती है। ये इंजन को हवा देने के अलावा गर्म हवा को बाहर निकालने की भी काम करती है। (जागरण फाइल फोटो)

नई दिल्ली,ऑटो डेस्क। अक्सर कार के अंदर कुछ पार्ट्स लगाए जाते हैं, क्योंकि वो आपके कार को और भी खूबसूरत बना देते हैं। लेकिन क्या जानते हैं ये कार की खूबसूरती बढ़ाने के साथ -साथ बहुत काम के फीचर्स भी होते हैं। ऐसे ही कुछ हिस्सो के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। जिसके कारण आपकी कार की क्षमता पहले के मुकाबले अधिक बढ़ जाती है। बोनेट हुड आपको बता दें कुछ एसयूवी में कंपनियों द्वारा हुड को बोनट के ऊपर लगाया जाता है। भले ही ये दिखने में काफी स्टाइलिश लगती है, लेकिन कोई भी इसके असली काम को नहीं समझ पाया। आपको बता दें अधिकांश कारों और एसयूवी के बोनट के ऊपर उभरा होता है। जो उभरा हुआ पार्ट होता है उसे हुड कहा जाता है। जिसका काम इंजन में काम लायक हवा पहुंचाना होता है। कभी -कभी इंजन को कंट्रोल करने के लिए अधिक हवा की जरूरत होती है। इसलिए कारों को हुड के तहत अधिक हवा मिलती है। ये इंजन को हवा देने के अलावा गर्म हवा को बाहर निकालने की भी काम करती है। रूफ रेल आपको बता दें, अधिकतम एसयूवी और एमपीवी सेगमेंट की कारों में इसे लगाया जाता है। इसके कारण न ही केवल वाहन ऊंचा दिखता है बल्कि बहुत स्टाइलिश भी दिखता है। इसका इस्तेमाल सामान रखने के लिए किया जाता है। एक बार समान छत पर रखने के बाद, सामान को आसानी से रस्सी के सहारे छत की रेल से बांध दिया जाता है। DRL DRLको डे टाइम रनिंग लाइट कहा जाता है। इन्हें किसी भी वाहन की हेडलाइट के सामने या उसके आसपास भी लगाया जा सकता है। दिन हो या रात, ये हमेशा जलती रहती है। ये जैसे ही का चालू होगी ये खुद चालू हो जाएगी और जब वाहन बंद होगा तभी ये बंद होगी। इसके कारण हादसे कम हो सकते हैं। Spoiler कार में आने वाले इस पार्ट के बारे में अधिकतर लोग नहीं जानते हैं। लोगों के लगता है कि इसका इस्तेमाल सिर्फ डिजाइन और स्टाइल के लिए किया जाता है। लेकिन इसका असली इस्तेमाल कार को अधिक एयरोडायनामिक बनाता है। ये अधिकतर उन कारों में लगाया जाता है जो बहुत तेज स्पीड से चलती है। ये फीचर आपको लेम्बोर्गिनी, फेरारी, बुगाटी, मर्सिडीज, ऑडी, बेंटले, रोल्स रॉयस, पगानी, लोटस जैसी कारों के अंदर मिलती है।

Edited By: Ayushi Chaturvedi