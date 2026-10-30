मोटरसाइकिल का माइलेज बढ़ाने के लिए फॉलो करें ये 5 टिप्स, परफॉर्मेंस भी मिलेगी शानदार

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बीच मोटरसाइकिल चलाने वाले लोगों के लिए बेहतर माइलेज हासिल करना काफी जरूरी हो गया है। रोजाना बाइक से ऑफिस, कॉलेज या बाकि जगहों पर आने-जाने वाले लोगों का एक बड़ा हिस्सा हर महीने फ्यूल पर खर्च होता है। ऐसे में अगर बाइक का माइलेज 40-45 kmpl से बढ़कर 50-55 kmpl तक पहुंच जाए, तो हर महीने करीब 300-500 रुपये तक की बचत हो सकती है।

बाइक का माइलेज बेहतर बनाने के लिए हमेशा महंगे एडिटिव्स खरीदने या पार्ट्स बदलने की जरूरत नहीं होती है। कई बार रोजाना की छोटी-छोटी आदतों में बदलाव करके भी फ्यूल की खपत को कम करने में मदद मिल सकती है। सही टायर प्रेशर बनाए रखना, स्मूथ राइडिंग करना और समय पर सर्विसिंग कराना ऐसे ही कुछ उपाय हैं। आइए जानते हैं मोटरसाइकिल का माइलेज बढ़ाने के 5 आसान तरीके।

मोटरसाइकिल का माइलेज बढ़ाने के आसान तरीके 1. हर हफ्ते चेक करें टायर प्रेशर मोटरसाइकिल के टायर में हवा कम होने पर बाइक चलाने के दौरान रोलिंग रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। इससे इंजन को बाइक चलाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है और माइलेज प्रभावित हो सकता है। इसलिए टायर प्रेशर की नियमित जांच करना जरूरी है।

हर हफ्ते टायर प्रेशर चेक करने की आदत डालें। इसके लिए सुबह ठंडे टायर में हवा को चेक करना बेहतर रहेगा। टायर में कितना प्रेशर होना चाहिए, इसकी जानकारी बाइक के मैनुअल में दी गई होती है। टायर प्रेशर बनाए रखने से बाइक की माइलेज बेहतर रखने में मदद मिल सकती है।

2. बाइक चलाते समय अपनाएं स्मूथ राइडिंग बाइक को बार-बार तेजी से एक्सीलरेट करना, अचानक ब्रेक लगाना और लगातार तेज रफ्तार में चलाना माइलेज को प्रभावित कर सकता है। बेहतर माइलेज के लिए एक्सीलरेटर का इस्तेमाल सहज तरीके से करें और ट्रैफिक की स्थिति के अनुसार बाइक की स्पीड बनाए रखें।

राइडिंग के दौरान स्पीड के हिसाब से सही गियर का इस्तेमाल करें। ट्रैफिक में क्लच का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करने से बचें। इसके अलावा, जहां सड़क और ट्रैफिक की स्थिति अनुकूल हो, वहां स्थिर गति से बाइक चलाने की आदत डालें। इन बदलावों से फ्यूल की खपत कम करने में मदद मिल सकती है।

3. एयर फिल्टर और स्पार्क प्लग का रखें ध्यान बाइक के एयर फिल्टर में धूल जमा होने से इंजन तक हवा का प्रवाह प्रभावित हो सकता है। इससे इंजन की परफॉर्मेंस और माइलेज पर असर पड़ता है। इसलिए एयर फिल्टर की नियमित जांच करवाएं और जरूरत पड़ने पर उसे साफ कराएं या बदलवाएं।

स्पार्क प्लग भी बाइक के इंजन के सही संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए इसकी स्थिति को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। समय-समय पर स्पार्क प्लग की जांच करवाने से इंजन की परफॉर्मेंस बनाए रखने में मदद मिल सकती है। एयर फिल्टर और स्पार्क प्लग की जांच या बदलाव का सही समय बाइक के मॉडल और कंपनी की सलाह के अनुसार तय करें।

4. बाइक पर न रखें अनावश्यक वजन मोटरसाइकिल पर जरूरत से ज्यादा सामान रखने से उसका कुल वजन बढ़ जाता है। ऐसे में बाइक को चलाने के लिए इंजन को ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, जिसका असर माइलेज पर पड़ सकता है। इसलिए बाइक पर केवल जरूरी सामान ही रखें।

अगर आप बाइक से रोजाना सफर करते हैं, तो गैरजरूरी सामान साथ ले जाने से बचें। भारी बैग या अन्य सामान को बाइक पर लंबे समय तक रखने की आदत न बनाएं। वजन कम रखने से फ्यूल की खपत को कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है।

5. सही इंजन ऑयल और समय पर कराएं सर्विसिंग इंजन ऑयल पुराना होने या बाइक के लिए गलत ग्रेड का ऑयल इस्तेमाल करने से इंजन में घर्षण बढ़ सकता है। इससे इंजन की परफॉर्मेंस प्रभावित होने की संभावना रहती है। इसलिए हमेशा अपनी बाइक के मैनुअल में बताए गए ग्रेड के इंजन ऑयल का इस्तेमाल करें।

बाइक की समय-समय पर सर्विसिंग करवाना भी जरूरी है। सर्विस के दौरान इंजन ऑयल, एयर फिल्टर और स्पार्क प्लग की स्थिति की जांच करवाएं। बाइक में कार्बोरेटर या फ्यूल इंजेक्टर दिया गया है, तो उसकी जांच और सफाई भी जरूरत के अनुसार करवाएं। नियमित रखरखाव से बाइक की परफॉर्मेंस और माइलेज बेहतर बनाए रखने में मदद मिल सकती है।