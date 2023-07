Suzuki Access 125 की गुरुग्राम में तैयार हुई आज पांचवी लाख यूनिट, 16 साल में यह उपलब्धि हुई हासिल

सुजुकी एक्सेस 125 2007 में लॉन्च के समय 125 सीसी सेगमेंट में पहला स्कूटर था और 16 साल में यह उपलब्धि हासिल की है। सुजुकी एक्सेस 125 एक 124 सीसी सिंगल-सिलेंडर फ्यूल-इंजेक्टेड इंजन द्वारा संचालित है जो 8.7 एचपी की अधिकतम पावर और 10 एनएम का अधिकतम टॉर्क जनरेट करता है।सुजुकी एक्सेस 125 की भारत में कीमत 79400 रुपये से शुरू होती है।

Today the fifth lakh unit of Suzuki Access 125 was produced in Gurugram

नई दिल्ली,ऑटो डेस्क। सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने आज हरियाणा के गुरुग्राम में खेड़की धौला प्लांट में एक्सेस 125 की पांच लाखवीं यूनिट तैयार की है। सुजुकी एक्सेस 125 , 2007 में लॉन्च के समय 125 सीसी सेगमेंट में पहला स्कूटर था और 16 साल में यह उपलब्धि हासिल की है। सुजुकी एक्सेस 125 आपको बता दें, सुजुकी एक्सेस 125 एक 124 सीसी सिंगल-सिलेंडर, फ्यूल-इंजेक्टेड इंजन द्वारा संचालित है, जो 8.7 एचपी की अधिकतम पावर और 10 एनएम का अधिकतम टॉर्क जनरेट करता है। इसमें तीन वेरिएंट्स - स्टैंडर्ड, स्पेशल एडिशन और राइड कनेक्ट एडिशन में पेश, सुजुकी एक्सेस 125 की भारत में कीमत 79,400 रुपये से शुरू होती है और 89,500 रुपये (दोनों कीमतें, एक्स-शोरूम, दिल्ली) तक जाती है। सुजुकी एक्सेस 125 फीचर्स इसमें ऑल-एलईडी लाइटिंग की सुविधा के साथ, सुजुकी एक्सेस 125 ब्लूटूथ-सक्षम डिजिटल कंसोल, साइड स्टैंड इंटरलॉक, यूएसबी चार्जिंग, इंजन स्टार्ट/स्टॉप स्विच और बहुत कुछ जैसी कई फीचर्स मिलते हैं। इसमें 21.8 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। यह भारतीय बाजार में होंडा एक्टिवा 125, यामाहा फसिनो 125 और टीवीएस जुपिटर 125 को टक्कर देता है। कंपनी का बयान आपको बता दें, सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया के प्रबंध निदेशक केनिची उमेदा ने कहा कि “सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया में हम सभी के लिए यह एक प्रमुख मील का पत्थर है। यह घरेलू और विदेशी बाजारों में हमारे एक्सेस 125 में हमारी प्रतिबद्धता और ग्राहकों के विश्वास को दिखाता है। इसके कारण लोगों का विश्वाश बढ़ा है। Suzuki Motorcycle इंडिया हाल के दिनों में Suzuki Motorcycle इंडिया ने कई स्कूटर लॉन्च किए है, जो आने वाले सख्त उत्सर्जन मानदंडों के अनुरूप हैं। इनकी कीमत 79,400 रुपये से 97,000 रुपये (एक्स-शोरूम दिल्ली) के बीच है। कंपनी के 125 सीसी स्कूटर, जिसमें एक्सेस 125, एवेनिस और बर्गमैन स्ट्रीट (Access 125, Avenis और Burgman Street range) शामिल हैं। जो आने वाले बिल्कुल नए ऑन-बोर्ड डायग्नोस्टिक्स (ओबीडी2-ए) सिस्टम से मिलता है।

Edited By: Ayushi Chaturvedi