घर ले आए ये सस्ती और दमदार MPVs और SUVs, Maruti से लेकर Tata ,Mahindra तक शामिल

अगर आप अपने लिए एक नई कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आज हम आपके लिए कारों की लिस्ट लेकर आए हैं।मारुति भारतीय बाजार में सबसे अधिक कारों की सेल करने वाली कंपनी में से एक है।Maruti Suzuki XL6ये एक प्रीमियम कार में से एक है। इस कार में आपको 6 लोगों के बैठने की जगह मिलती है।

suv or mpv car list see all details here

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली,ऑटो डेस्क। भारतीय बाजार में 3 रो वाली एसयूवी, एमपीवी की डिमांड दिन पर दिन काफी तेजी से बढ़ते जा रही है। अगर आप अपने लिए एक नई कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आज हम आपके लिए कारों की लिस्ट लेकर आए हैं। चलिए देखते हैं इनमें क्या कुछ खास हो सकता है। Renault Triber रेनॉल्ट ट्राइबर भारतीय बाजार में एक सस्ती तीन रो वाली कार है। इस कार की कीमत 6.33 लाख रुपये है। इस कार में आपको कई दमदार फीचर्स मिल सकते हैं। Maruti Suzuki Ertiga भारतीय बाजार में मारुति सुजुकी अर्टिगा तीन रो , सात -सीटर सेटअप के साथ आती है। इसमें 1.5 लीटर एनए पेट्रोल इंजन और एक ऑप्शनल सीएनजी किट के साथ भी आती है। इस कार की कीमत 8.64 लाख रुपये है। Maruti Suzuki XL6 मारुति भारतीय बाजार में सबसे अधिक कारों की सेल करने वाली कंपनी में से एक है। ये एक प्रीमियम कार में से एक है। इस कार में आपको 6 लोगों के बैठने की जगह मिलती है। इस कार की कीमत 11.56 लाख रुपये हैं। Mahindra Bolero and Bolero Neo महिंद्रा भी भारतीय बाजार में सबसे अधिक कारों की सेल करने वाली कंपनी में से एक है। इस कार की कीमत 9.78 लाख रुपये है और बोलेरो नियो की कीमत 9.63 लाख रुपये है। दोनों एसयूवी डीजल से चलती है। इसमें फ्रेम सेटअप और आरडब्ल्यूडी ड्राइवट्रेन है। Kia Carens भारतीय बाजार में इस कार की कीमत 10.45 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। इसके साथ ही इसमें तीन इंजन का ऑप्शन मिलता है। इसमें 1.5 लीटर का पेट्रोल,1.5-लीटर डीजल और 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल के साथ इसे पेश किया गया है। Mahindra Scorpio Classic भारतीय बाजार में महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक की कीमत 13 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। ये 135 पीएस की पावर और 2.2 लीटर के डीजल इंजन के साथ आती है। जो केवल 6MT के साथ आती है। Mahindra Scorpio-N ये एक प्रीमियम कार में से एक है। इसमें 2.2 लीटर का डिजल इंजन आता है। इसके साथ ही 2.0 लीटर का mStallion टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है । इस कार की कीमत 13.05 लाख रुपये है। Tata Safari टाटा भी भारतीय बाजार में सबसे अधिक कारों की सेल करने वाली कंपनी में से एक है। ये एक मात्र टाटा की 3 रो वाली कार है। इस कार की एक्स -शोरूम कीमत 15.65 लाख रुपये है। इसमें 170 पीएस वाला 2.0-लीटर डीजल इंजन भी मिलता है। Mahindra XUV700 भारतीय बाजार में इस कार की कीमत 17.75 लाख रुपये है। इस कार में आपको 2.2 लीटर का डीजल और 2.0 लीटर का टर्बो पेट्रोल का इंजन ऑप्शन मिलता है।

Edited By: Ayushi Chaturvedi