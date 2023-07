20 लाख रुपये से कम कीमत में आती है ये धांसू SUVs , Thar से लेकर Jimny तक शामिल

आज हम 20 लाख रुपये से कम कीमत में आने वाली एसयूवी की लिस्ट लेकर आए हैं। भारतीय बाजार में मारुति सबसे अधिक कारों की सेल करने वाली कंपनी में से एक है। जिम्नी को कंपनी ने इस साल ऑटो एक्सपो में पेश किया था जिसको देखने के लिए हजारों की भीड़ लग गई थी। इस कार का इंतजार लोगों को कई साल से था। (जागरण फोटो)

SUV car under 20 lakh see all details here

नई दिल्ली,ऑटो डेस्क। भारतीय बाजार में एक से बढ़कर एक दमदार कारें मौजूद है। वहीं एसयूवी की डिमांड भी काफी तेजी से बढ़ते जा रही है। अगर आप अपने लिए एक नई एसयूवी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आज हम 20 लाख रुपये से कम कीमत में आने वाली एसयूवी की लिस्ट लेकर आए हैं। चलिए देखते हैं इसमें क्या कुछ खास है। Maruti Suzuki Jimny भारतीय बाजार में मारुति सबसे अधिक कारों की सेल करने वाली कंपनी में से एक है। जिम्नी को कंपनी ने इस साल ऑटो एक्सपो में पेश किया था, जिसको देखने के लिए हजारों की भीड़ लग गई थी। इस कार का इंतजार लोगों को कई साल से था। इस लिस्ट में पहले नंबर पर यही एसयूवी है। ये कार दो वेरिएंट - जेटा और अल्फा में आती है। इस एसयूवी की कीमत 12.74 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है।इस कार में आपको 1.5-लीटर, 4-सिलेंडर, NA पेट्रोल इंजन मिलता है जो 103 hp की पावर और 134 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसके इंजन को 5 स्पीड मैनुअल या 4 स्पीड ऑटोमैटिक के साथ जोड़ा गया है। Mahindra Thar इस लिस्ट में अगले नंबर थार है। इस कार में वाहन निर्माता कंपनी ने तीन इंजन ऑप्शन के साथ 4x4 और 4x2 दोनों ऑप्शन मिलते हैं। इस कार की कीमत 13.87 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है।इसमें एक 2.0-लीटर टर्बो पेट्रोल और एक 2.2-लीटर टर्बो डीजल ऑप्शन मिलता है। दोनों इंजन 6 स्पीड मैनुअल या 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक के साथ आते हैं। ​ Maruti Suzuki Grand Vitara हमारी लिस्ट में मारुति की एक और कार है । भारतीय बाजार में ग्रैंड विटारा दो इंजन ऑप्शन के साथ आती है- एक 1.5-लीटर माइल्ड हाइब्रिड और एक 1.5-लीटर स्ट्रांग हाइब्रिड वहीं 1.5-लीटर माइल्ड हाइब्रिड AWD के साथ हो सकता है। ग्रैंड विटारा AWD 1.5-लीटर, 4-सिलेंडर, NA पेट्रोल इंजन से लैस है जो 101 hp की पावर और 136 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसकी कीमत 16.91 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। Mahindra Scorpio-N इस लिस्ट में आखिरी नंबर पर महिंद्रा स्कॉर्पियो-एन है। भारतीय बाजार में ये कार दो इंजन के साथ आती है। एक एक 2.0-लीटर टर्बो पेट्रोल और एक 2.2-लीटर टर्बो डीजल वहीं डीजल वेरिएंट 4x4 के साथ आता है। इसमें 2.2 लीटर टर्बो डीजल 172 एचपी की पावर और 370 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। इस कार की कीमत 17.69 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है।

Edited By: Ayushi Chaturvedi