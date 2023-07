कार पार्क करके हैंड ब्रेक लगाना चाहिए ? यहां जानें अपने सवालों के जवाब

जब भी कार पार्क करें तो हैंड ब्रेक लगाएं। बहुत से लोग सोचते हैं कि पार्किंग ब्रेक का इस्तेमाल केवल ढलान पर पार्किंग करते समय करना होता है लेकिन ऐसा नहीं है। आप हैंडब्रेक को पार्किंग और प्राइमरी ब्रेकिंग सिस्टम के फेल होने की स्थिति दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं।आपको बता दें हैंडब्रेक को इमरजेंसी ब्रेक या फिर पार्किंग ब्रेक भी कहते हैं।

Should apply the handbrake after parking the car?

Your browser does not support the audio element.