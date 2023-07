बारिश में कहीं आपकी कार शॉर्ट सर्किट से धू -धू करके न जल उठें , अपनाये ये टिप्स

आपकी कार में खराब वायरिंग भी शॉर्ट सर्किट का कारण बन सकती है। यह खराबी किसी भी चीज से हो सकती है। जैसे टूटी हुई तारखुला कनेक्शन या खराब कनेक्टर ।हमेशा नियमित रूप से कार की वायरिंग की जांच करते रहे अगर आपको कोई खराबी नजर आती है तो उसे तुरंत ठीक करवाएं।हमेशा कोशिश ये करें कि कार के वायरिंग को ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर पर रही चेक और सही कराएं।

car will turn into fire ball in monsoon why short circuit happens in car

