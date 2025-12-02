Royal Enfield Classic 350 vs Hunter 350: कौन-सी बाइक है आपके लिए सही?

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। Royal Enfield की Classic 350 और Hunter 350 दोनों की हो J-सीरीज प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। यह दोनों ही काफी पॉपुलर मोटरसाइकिल है। अगर इन दोनों मोटरसाइकिल को एक साथ खड़ा किया जाए तो आप आसानी से दोनों को अलग-अलग पहचान लेंगे। दोनों का ही डिजाइन, कैरेक्टर और राइडिंग फील एक-दूसरे से बिल्कुल अलग है। हम यहां पर आपको इन दोनों की तुलना करते हुए बता रहे हैं कि आपके लिए कौन-सी (Royal Enfield Classic 350 vs Hunter 350) मोटरसाइकिल ज्यादा बेहतर रहेगी?

Classic 350 vs Hunter 350: डिजाइन Classic 350 को वही लुक दिया गया है, जिसे देखर लोग Royal Enfield को पहचानते हैं। इसके फ्रंट पर नसेल-स्टाइल डोम, राउंड हेडलैम्प और टाइगर-आई पायलट लैंप दिया गया है। इसमें टीयरड्रॉप फ्यूल टैंक, मेटल साइड पैनल और मेटल रियर फेंडर भी मिलते हैं। साथ ही 19-इंच फ्रंट और 18-इंच रियर वायर-स्पोक व्हील भी ऑफर होते हैं। इसमें लंबा पीशूटर एग्जॉस्ट और पारंपरिक बैठने की पोजीशन और भारी-भरकम रोड प्रेजेंस मिलता है। Hunter 350 को Classic से बिल्कुल उलट छोटी, कॉम्पैक्ट और स्पोर्टी डिजाइन के साथ ऑफर किया जाता है। इसमें छोटा और स्कल्प्टेड फ्यूल टैंक मिलता है। इसमें सिंगल-पीस सीट, छोटा, अपस्वेप्ट एग्जॉस्ट दिया जाता है। इसमें 17-इंच अलॉय व्हील और चौड़े टायर भी मिलते हैं। इसे मिनिमलिस्टिक डिजाइन, हल्का और यूजर-फ्रेंडली लुक दिया गया है। स्पेसिफिकेशन Royal Enfield Classic 350 Royal Enfield Hunter 350 प्लेटफॉर्म J-सीरीज J-सीरीज इंजन 349 cc, सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड + ऑयल कूलर 349 cc, सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड + ऑयल कूलर पावर 20.4 PS 20.4 PS टॉर्क 27 Nm 27 Nm गियरबॉक्स 5-स्पीड 5-स्पीड फ्रेम ट्विन डाउनट्यूब स्पाइन फ्रेम ट्विन डाउनट्यूब स्पाइन फ्रेम फ्रंट सस्पेंशन 41 mm टेलिस्कोपिक फोर्क 41 mm टेलिस्कोपिक फोर्क रियर सस्पेंशन ट्विन शॉक, 6-स्टेप प्रीलोड एडजस्ट ट्विन शॉक, 6-स्टेप प्रीलोड एडजस्ट फ्रंट व्हील 19-इंच 17-इंच रियर व्हील 18-इंच 17-इंच फ्रंट टायर 100/90 110/70 रियर टायर 120/80 140/70 ग्राउंड क्लीयरेंस 170 mm 160 mm सीट हाइट 805 mm 785 mm ब्रेक (फ्रंट) 300 mm डिस्क, ट्विन-पिस्टन कैलीपर 300 mm डिस्क, ट्विन-पिस्टन कैलीपर ब्रेक (रियर) 270 mm डिस्क / 153 mm ड्रम (बीच/बेस वेरिएंट) 270 mm डिस्क / 153 mm ड्रम (बीच/बेस वेरिएंट) ABS सिंगल/डुअल चैनल (वेरिएंट अनुसार) सिंगल/डुअल चैनल (वेरिएंट अनुसार) व्हील टाइप स्पोक/अलॉय (सेलेक्टेड वेरिएंट/ऑप्शनल) अलॉय व्हील (स्टैंडर्ड) यूएसबी पोर्ट Type-C Type-C ट्रिपर नेविगेशन ऑप्शनल ऑप्शनल लाइटिंग LED (नए मॉडल) LED (स्टैंडर्ड) Classic 350 vs Hunter 350: इंजन दोनों ही मोटरसाइकिल में 349cc, सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड J-सीरीज इंजन दिया जाता है। यह इंजन 20.4 PS की पावर और 27 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसके इंजन को 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है। इंजन एक जैसा होने के बावजूद, दोनों बाइकों की राइडिंग फील उनके सेटअप और वजन के कारण अलग होती है। Classic 350 vs Hunter 350: अंडरपिनिंग्स Classic 350 में 19-इंच फ्रंट और 18-इंच रियर का बड़ा व्हील सेटअप मिलता है। इसमें 100/90 फ्रंट और 120/80 रियर टायर प्रोफाइल पतला मिलता है। साथ ही 170mm ग्राउंड क्लीयरेंस और 805mm सीट हाइट मिलती है। Hunter 350 में छोटे 17-इंच अलॉय व्हील मिलते हैं। इसमें 110/70 फ्रंट और 140/70 रियर चौड़े टायर दिए जाते हैं। इसकी ग्राउंड क्लीयरेंस 160mm और सीट हाइट 785mm है। Classic 350 vs Hunter 350: फीचर्स दोनों मोटरसाइकिलों लगभग समान फीचर्स मिलते हैं। इनमें एनालॉग + डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, LED लाइट्स, Type-C USB पोर्ट, एडजस्टेबल क्लच और ब्रेक लीवर, ट्रिपर नेविगेशन पॉड (ऑप्शनल), सिंगल/डुअल चैनल ABS फीचर्स को दिया जाता है। Hunter 350 में अलॉय व्हील और ट्यूबलेस टायर स्टैंडर्ड हैं। Classic 350 में ट्यूबलेस टायर केवल चुनिंदा वेरिएंट या ऑप्शनल एक्सेसरी के रूप में मिलता है।