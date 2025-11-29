Royal Enfield Bullet 650 vs Classic 650: दोनों मोटरसाइकिल में क्या है अंतर?

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। रॉयल एनफिल्ड ने अपनी 650cc लाइनअप में Royal Enfield Bullet 650 को पेश किया है। यह मोटरसाइकिल प्लेटफॉर्म और मैकेनिकल कंपोनेंट्स के मामले में Classic 650 के काफी करीब है। इसकी वजह से पहली नजर में दोनों काफी मिलती-जुलती लग सकती हैं। इनके डिजाइन और राइडिंग एर्गोनॉमिक्स में कई अंतर है। हम यहां पर आपको इन दोनों (Royal Enfield Bullet 650 vs Royal Enfield Classic 650) मोटरसाइकिल के बीच के अंतर के बारे में बता रहे हैं।

Bullet 650 vs Classic 650: डिजाइन Royal Enfield Bullet 650 में टैंक और साइड पैनल्स पर 3D लोगो दिए गए हैं, जो इसे ज्यादा प्रीमियम लुक देते हैं। वही, Royal Enfield Classic 650 में पेंटेड लोगो मिलते हैं, जो इसे एक क्लीन और रेट्रो टच देने का काम करते हैं।

फीचर Bullet 650 Classic 650 स्टाइलिंग (लोगो) टैंक और साइड पैनल्स पर 3D लोगो पेंटेड लोगो (साधारण) हैंडलबार्स की ऊँचाई / राइडिंग पोजिशन थोड़े ऊँचे हैंडलबार — अधिक कमांडिंग पोज़िशन हैंडलबार थोड़े नीचे — आरामदायक, सीधी राइड सीट सेटअप लंबी, कंटूर्ड सिंगल-पीस सीट स्प्लिट सीट; पिलियन सीट हटाकर सिंगल-सीटर भी बन सकती है रियर फेंडर डिज़ाइन बॉक्सी-स्टाइल रियर फेंडर (Bullet 350 जैसा) कर्व्ड रियर फेंडर कलर विकल्प कैनन ब्लैक और बैटलशिप ब्लू ब्लैक क्रोम, टील, ब्रंटिंगथोर्प ब्लू और वल्लम रेड इंजन / मेकैनिकल पार्ट्स 648cc एयर-ऑयल कूल्ड इंजन, 47 PS, 52.3 Nm 648cc एयर-ऑयल कूल्ड इंजन, 47 PS, 52.3 Nm परफॉर्मेंस / वाइब्स वही परफॉर्मेंस, पैसेंज वाइब जैसा Classic 650 वही परफॉर्मेंस, क्लासिक Royal Enfield अनुभव प्राइस (एक्स-शोरूम, अनुमानित/मौजूद) 3.40 लाख रुपये (अनुमानित) 3.61 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) Bullet 650 vs Classic 650: हैंडलबार्स Bullet 650 में थोड़े ऊंचे हैंडलबार मिलते हैं, जो राइडर को ज्यादा कमांडिंग राइडिंग पोजिशन देते हैं। Classic 650 के हैंडलबार थोड़े नीचे हैं, लेकिन फिर भी राइडिंग पोज़िशन आरामदायक और सीधी बनी रहती है। Bullet 650 vs Classic 650: सीट सेटअप Bullet 650 में लंबी, कंटूर्ड सिंगल-पीस सीट दी गई है। Classic 650 में स्प्लिट सीट सेटअप है। खास बात यह है कि चाहें तो इसका पिलियन सीट हटाकर इसे एक सिंगल-सीटर हेरिटेज लुक भी दिया जा सकता है।

Bullet 650 vs Classic 650: रियर फेंडर Classic 650 में कर्व्ड रियर फेंडर दिया गया है। Bullet 650 में बॉक्सी-स्टाइल फेंडर मिलता है, जो Bullet 350 जैसा दिखता है। Bullet 650 vs Classic 650: कलर ऑप्शन Bullet 650 को कैनन ब्लैक और बैटलशिप ब्लू कलर ऑप्शन के साथ लेकर आया गया है। वही, Classic 650 को ब्लैक क्रोम, टील, ब्रंटिंगथोर्प ब्लू और वल्लम रेड कलर ऑप्शन में ऑफर किया जाता है।

Bullet 650 vs Classic 650: इंजन दोनों ही मोटरसाइकिल में मैकेनिकल लेवल पर कोई अंतर नहीं है। दोनों में मिलता है वही 648cc, एयर-ऑयल कूल्ड इंजन दिया गया है, जो 47PS की पावर और 52.3Nm का टॉर्क जनरेट करता है।