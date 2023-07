मिनटों में घर बैठे भरें ऑनलाइन चालान, अपनाएं ये टिप्स

इसके अलावा अगर आप Paytm यूज करते हैं तो आप रिचार्ज और बिल्स पर जाकर अपने चालान का भुगतान कर सकते हैं। जहां आपको अपना चालान आईडी डिटेल्स को भरना होगा। इनकी मदद से पुलिस यातायात पर भी नजर रखती है। अगर आपका चालान कट गया है तो आप घर बैठे आराम से देख सकते हैं। बड़े- बड़े शहरों में इसके लिए सीसीटीवी कैमरे का इस्तेमाल करते हैं।

Fill online challan sitting at home in minutes, follow these tips

नई दिल्ली,ऑटो डेस्क। जो भी सड़क पर अपने वाहन को रोड पर चलाएगा उसे ट्रैफिक नियमों का पालन करना पड़ेगा। हालांकि कई बार लोग जाने-अनजाने में नियम का उल्लंघन कर देते हैं जिसके कारण उन्हें हजारों का चालान भरना पड़ता है। कई बार कार्रवाई में चालान भी कट जाता है। बड़े- बड़े शहरों में इसके लिए सीसीटीवी कैमरे का इस्तेमाल करते हैं। इनकी मदद से पुलिस यातायात पर भी नजर रखती है। अगर आपका चालान कट गया है तो आप घर बैठे आराम से देख सकते हैं। चालान पेंडिंग रखें तो आपकी परेशानी बाद में बढ़ सकती है अगर आपका चलाना किसी वजह से कट जाता है तो उसका भुगतान आपको जल्द से जल्द कर देना चाहिए क्योंकि अधिक दिन तक चालान पेंडिंग रखें तो आपकी परेशानी बाद में बढ़ सकती है। अगर चालान कोर्ट में चला गया तो उसे भरने के लिए आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। अगर आप चालान कट गया है तो आप घर बैठे भी मिनटों में चालान भर सकते हैं। चलिए आपको इसके बारे में अधिक जानकारी देते हैं। चालान का ऑनलाइन भुगतान सबसे पहले आपको echallan.parivahan.gov.in पर जाना होगा।

इसके बाद Check Online Service पर जाएं।

इसके बाद ड्रॉप-डाउन मेनू से Check Challan Status को सेलेक्ट करें।

इसके बाद आपसे जो कैप्चा मांगी गई हो उसे भरें।

फिर 'Get Details' पर क्लिक करें।

इसके बाद स्क्रीन पर चालान की डिटेल्स आ जाएंगी।

फिर 'Pay Now' का ऑप्शन आएगा, आप उसपर क्लिक करें।

इसके बाद पेमेंट मोड को सेलेक्ट करें और भुगतान करें।

जब आप पेमेंट भर दें तब आप समझ जाएं कि चालान भरा जा चुका है। रिचार्ज और बिल्स पर जाकर अपने चालान का भुगतान करें इसके अलावा अगर आप Paytm यूज करते हैं तो आप रिचार्ज और बिल्स पर जाकर अपने चालान का भुगतान कर सकते हैं। जहां आपको अपना चालान आईडी डिटेल्स को भरना होगा।

Edited By: Ayushi Chaturvedi