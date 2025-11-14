Language
    कार नई हो या पुरानी, इन तरीकों से करेंगे देखभाल तो बच जाएंगे हजारों रुपये

    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 10:00 AM (IST)

    भारत में हर महीने लाखों लोग कार खरीदते हैं, जिनमें से कई पहली बार कार मालिक होते हैं। नई या पुरानी कार का रखरखाव ठीक से करने से बड़े खर्चों से बचा जा सकता है। समय पर सर्विसिंग, इंजन के आसपास सफाई, टायर और ब्रेक की नियमित जाँच, और एसी की जाँच जैसे उपाय कार को लंबे समय तक ठीक रखने में मदद करते हैं।

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत में हर महीने लाखों की संख्‍या में लोग कार खरीदते हैं। जिनमें से कुछ लोग पहली बार कार खरीदते हैं, इसलिए उनको कार के रख रखाव की जानकारी नहीं होती। जिस कारण कार में खराबी हो जाती है और उसे ठीक करवाने में हजारों लाखों रुपये खर्च करने पड़ते हैं। किस तरह से नई या पुरानी किसी भी तरह की कार का रख रखाव करना चाहिए। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

    समय पर सर्विस है जरूरी

    कार नई हो या पुरानी, अगर उसकी सर्विस समय पर करवाई जाती है तो कार लंबे समय तक परेशानी नहीं करती। ऐसा इसलिए होता है क्‍यों‍कि सर्विस करवाते हुए अगर कोई पार्ट खराब होने वाला होता है तो उसे बदला जा सकता है। जिससे खराब पार्ट का असर अन्‍य पार्ट्स पर नहीं होता।

    गंदगी रखें दूर

    इंजन के आस पास कई बार धूल मिट्टी रह जाती है और पानी के संपर्क में आने के बाद वहां पर लंबे समय तक नमी रह जाती है। जिस कारण कार में जंग लगने का खतरा बढ़ जाता है। इससे बचने के लिए कार के आस पास सफाई रखनी चाहिए जिससे जंग लगने का खतरा कम हो जाए और इससे कार की उम्र भी बढ़ जाती है। 

    टायर और ब्रेक करें चेक

    नियमित तौर पर कार के टायर और ब्रेक को चेक करना चाहिए। इस तरह से आप न सिर्फ सड़क पर सफर के दौरान सुरक्षित रह सकते हैं बल्कि इस तरह की आदत के कारण आप कार को होने वाले बड़े नुकसान से भी बचा सकते हैं।

    एसी करें चेक

    कार के कूलेंट सिस्टम को नियमित रूप से चेक करें। यह कार में होने वाली गर्मी को कंट्रोल करने का काम करता है। खराब कूलेंट का मतलब है कि खराब इंजन और खराब इंजन की वजह से सिस्टम और भी खराब हो जाता है। वहीं, सिस्टम खराब होने की वजह से आपकी जेब पर बहुत ज्यादा बोझ पड़ सकता है। अगर यह सही से काम नहीं कर रहे हों तो तुरंत ठीक करवा लें।