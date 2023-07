भारी बारिश और कड़कड़ाते बादल नहीं कर सकेंगे आपकी कार को परेशान, बस ध्यान रखें ये 5 बातें

कम कर्षण के कारण मानसून के मौसम से पहले कार के ब्रेक पर एक बार जरुर ध्यान दें।क्योंकि ब्रेक ही आपको अचानक आई हुई परिस्थिति से बचा सकता है।मानसून के मौसम से पहले अपनी कार में लीक और जंग की जांच करें क्योंकि ये आपके कार के लिए अधिक खतरनाक हो सकता है।कभी भी स्पीड तेज न करें वरना आपके साथ आपके आस-पास वालों को भी परेशानी हो सकती है।

prepare your car for monsoon see 5 points here

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली,ऑटो डेस्क। मानसून ने दस्तक दे दी है। हालांकि कई लोग इस मौसम में लोग अपनी कार से ट्रिप के लिए निकल जाते हैं। लेकिन मानसून में अगर आप अपनी कार से कहीं जा रहे हैं तो जाने से पहले एक बार अपनी कार को अच्छे से जांच लें ताकि बीच रास्ते में आपको बीच रास्ते में किसी भी तरह की परेशानी न सामना करना पड़े। टायरों की जांच करें जब भी आप अपने कार से बाहर जा रहे हैं तो सबसे पहले टायर की जांच कर ले, ताकि आपको बीच रास्ते में इसके कारण परेशानी का सामना न करनी पड़ें। लोग टायर को सबसे अधिक नजरअंदाज करते हैं। गर्मी के मौसम के दौरान अधिक तापमान के कारण टायरों पर अधिक घिसाव होता है। एसी आपको बता दें, मानसून के मौसम में कार के एसी की जांच करना अधिक जरूरी होता है, लेकिन वास्तव में यह अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि डिफॉगर का प्रदर्शन सीधे एसी के प्रदर्शन से जुड़ा होता है। ब्रेकिंग सिस्टम कम कर्षण के कारण मानसून के मौसम से पहले कार के ब्रेक पर एक बार जरुर ध्यान दें। क्योंकि ब्रेक ही आपको अचानक आई हुई परिस्थिति से बचा सकता है। ब्रेक के कारण आप आराम से किसी अनजान परिस्तिथि से निकल सकते हैं। लीक और जंग की जांच करें मानसून के मौसम से पहले अपनी कार में लीक और जंग की जांच करें क्योंकि ये आपके कार के लिए अधिक खतरनाक हो सकता है। इसके कारण जंग भी लग सकता है जो आपके कार के पार्ट्स को कमजोर कर सकता है। इतना ही नहीं अगर आप मानसून के मौसम में किसी अनजान सड़क से जा रहे हैं तो स्पीड का खास ख्याल रखें। कभी भी स्पीड तेज न करें वरना आपके साथ आपके आस-पास वालों को भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

Edited By: Ayushi Chaturvedi