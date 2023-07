Mid- Size SUV : भारतीय बाजार में मौजूद KIA से लेकर Mahindra तक की दमदार एसयूवी , जानें इसमें क्या कुछ खास

Mahindra Scorpio n को कंपनी ने पिछले साल लॉन्च किया था। क्लासिक के मुकाबले इसका डिजाइन पूरी तरह से बदला हुआ है। इस एसयूवी में पेट्रोल डीजल के साथ मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रिम्स मिलता है।इसका रोड प्रजेंस भी काफी बढ़िया है। कंपनी अपने कारों के लुक को भी काफी अच्छे से डिजाइन करती है ताकि लोगों को ये पहले नजर में ही पसंद आ जाएं।

Mid size SUV car list see all details here

नई दिल्ली,ऑटो डेस्क। भारतीय बाजार में एसयूवी की डिमांड दिन पर दिन काफी तेजी से बढ़ते जा रही है। वहीं वाहन निर्माता कंपनिया भी कारों को कई दमदार फीचर्स के साथ लेकर आ रही है। जिसके बाद से एसयूवी की ब्रिकी में बढ़ोतरी देखी गई है। हाल के दिनों में ही किआ ने सेल्टॉस का फेसलिफ्ट वर्जन पेश किया है। इसमें कंपनी ने कई दमदार फीचर्स भी दिए है। जिसके बाद से इसे खरीदना आपके लिए एक फायदे का सौदा हो सकता है। अगर आप अपने लिए मिड साइज की एसयूवी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आज हम आपके लिए कारों की लिस्ट लेकर आए हैं। kia seltos facelift किआ की ओर से सेल्टॉस फेसलिफ्ट को भारतीय बाजार में कई बड़े बदलाव के साथ लॉन्च किया गया है। इसमें फ्रंट में लाइट्स, बंपर, ग्रिल में बदलाव हुआ है तो पीछे की ओर से भी बंपर टेल लाइट्स के साथ ही अलॉय व्हील्स में भी बदलाव किया गया है। इस एसयूवी के अंदर कई बड़े बदलाव किए गए हैं। सेफ्टी के लिए इसमें ADAS जैसा सेफ्टी फीचर भी मिलता है। अगर आप इस कार को खरीदना चाहते हैं तो 14 जुलाई से इसकी बुकिंग चालू है आप इसे बुक करा सकते हैं। Mahindra Scorpio भारतीय बाजार में महिंद्रा सबसे अधिक कारों की सेल करने वाली कंपनी में से एक है। इसका रोड प्रजेंस भी काफी बढ़िया है। कंपनी अपने कारों के लुक को भी काफी अच्छे से डिजाइन करती है ताकि लोगों को ये पहले नजर में ही पसंद आ जाएं। इस कार में आपको सात सीट का ऑप्शन मिलता है। इसमें आपको कुल दो वेरिएंट्स एस और एस 11 मिलते हैं। वहीं ये डीजल इंजन के साथ आती है। इस कार की एक्स शोरूम कीमत 12.99 लाख रुपये है। Mahindra Scorpio n हमारे लिस्ट में महिंद्रा की एक और कार है। इसे कंपनी ने पिछले साल लॉन्च किया था। क्लासिक के मुकाबले इसका डिजाइन पूरी तरह से बदला हुआ है। इस एसयूवी में पेट्रोल डीजल के साथ मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रिम्स मिलता है। इस कार की एक्स शोरूम कीमत 13.05 लाख रुपये है। वहीं इसके टॉप वेरिएंट की कीमत 20.20 लाख रुपये हैं। Mahindra xuv 700 महिंद्रा एसयूवी 700 कई दमदार फीचर्स के साथ आती है। इसके साथ ही ये आपको एक लग्जरी फील भी देगी। इसमें सेफ्टी के लिए ADAS फीचर भी मिलता है। इस कार की शुरुआती कीमत 17.42 लाख रुपये है जो 26.18 लाख रुपये तक जाती है।

Edited By: Ayushi Chaturvedi