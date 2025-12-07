Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    MG Cars पर साल के अंत में बंपर डिस्काउंट, Gloster से लेकर ZS EV तक पर 4 लाख रुपये तक की छूट

    By Mrityunjay Chaudhary Edited By: Mrityunjay Chaudhary
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 08:00 AM (IST)

    JSW-MG Motor India दिसंबर 2025 में अपनी सभी गाड़ियों पर डिस्काउंट दे रही है। MG Gloster पर 4 लाख तक, ZS EV पर 1.25 लाख तक की छूट है। Comet EV पर 1 लाख ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    MG की Gloster से लेकर ZS EV तक मिल रहे हैं भारी फायदे।

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। JSW-MG Motor India अपनी सभी गाड़ियों पर दिसंबर 2025 में डिस्काउंट ऑफर दे रही है। अगर आप MG की कोई कार या EV खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यह आपके लिए शानदार मौका हो सकता है। आइए विस्तार में जानके हैं कि MG की किस कार पर कितना डिस्काउंट दिया जा रहा है?

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    MG Cars पर दिसंबर 2025 में डिस्काउंट ऑफर

    मॉडल डिस्काउंट ऑफर  कीमत (एक्स-शोरूम)
    MG Gloster ₹ 4,00,000 ₹38.33 – ₹42.49 लाख
    MG ZS EV ₹ 1,25,000 ₹17.99 – ₹20.50 लाख
    MG Comet EV ₹ 1,00,000 ₹7.50 – ₹10.00 लाख
    MG Hector / Hector Plus ₹ 90,000 ₹14.00 – ₹21.34 लाख
    MG Windsor EV ₹ 50,000 ₹14.00 – ₹18.39 लाख
    MG Astor ₹ 50,000 ₹9.65 – ₹15.36 लाख

    1. MG Gloster

    कंपनी की फ्लैगशिप SUV MG Gloster पर चाल लाख रुपये तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। यह डिस्काउंट Sharp, Savvy और Savvy 6-सीटर वेरिएंट पर भी मिल रहा है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 38.33 लाख रुपये से लेकर 42.49 लाख रुपये तक जाती है।

    2. MG ZS EV

    दिसंबर 2025 में MG ZS EV पर 1.25 लाख रुपये तक की छूट दी जा रही है। इसमें दी गई 50.3kWh की बैटरी सिंगल चार्ज में 461km तक की रेंज दे सकती है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 17.99 लाख रुपये से लेकर 20.50 लाख रुपये तक है।

    4. MG Comet

    यह कंपनी की सबसे किफायती इलेक्ट्रिक कार है। MG Comet पर दिसंबर 2025 में एक लाख रुपये तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 7.50 लाख रुपये से लेकर 10.00 लाख रुपये तक है।

    5. MG Hector / Hector Plus

    MG Hector और Hector Plus पर 90,000 रुपये तक की छूट दी जा रही है। यह छूट इसके पांच और छह सीटर पर मिल रहा है। इसकी एक्स-शोरूम 14.00 लाख रुपये से लेकर 21.34 लाख रुपये तक जाती है।

    6. MG Windsor EV

    MG की सबसे पॉपुलर Windsor EV पर भी 50,000 रुपये तक डिस्काउंट दिया जा रहा है। यह डिस्काउंट इसके Excite, Exclusive और Essence वेरिएंट पर मिल रहा है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 14.00 लाख रुपये से लेकर 18.39 लाख रुपये तक है।

    7. MG Astor

    दिसंबर 2025 में MG Astor पर 50,000 रुपये तक की छूट मिल रही है। कंपनी इसे Sprint, Shine, Select, Sharp Pro, Savvy Pro वेरिएंट में ऑफर करती है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 9.65 लाख रुपये से लेकर 15.36 लाख रुपये तक है।

    डिस्क्लेमर: डिस्काउंट शहर और स्टॉक उपलब्धता के आधार पर अलग-अलग हो सकते हैं। सटीक जानकारी के लिए अपने नजदीकी डीलर से संपर्क करें।