MG Cars पर साल के अंत में बंपर डिस्काउंट, Gloster से लेकर ZS EV तक पर 4 लाख रुपये तक की छूट

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। JSW-MG Motor India अपनी सभी गाड़ियों पर दिसंबर 2025 में डिस्काउंट ऑफर दे रही है। अगर आप MG की कोई कार या EV खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यह आपके लिए शानदार मौका हो सकता है। आइए विस्तार में जानके हैं कि MG की किस कार पर कितना डिस्काउंट दिया जा रहा है?

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

MG Cars पर दिसंबर 2025 में डिस्काउंट ऑफर मॉडल डिस्काउंट ऑफर कीमत (एक्स-शोरूम) MG Gloster ₹ 4,00,000 ₹38.33 – ₹42.49 लाख MG ZS EV ₹ 1,25,000 ₹17.99 – ₹20.50 लाख MG Comet EV ₹ 1,00,000 ₹7.50 – ₹10.00 लाख MG Hector / Hector Plus ₹ 90,000 ₹14.00 – ₹21.34 लाख MG Windsor EV ₹ 50,000 ₹14.00 – ₹18.39 लाख MG Astor ₹ 50,000 ₹9.65 – ₹15.36 लाख 1. MG Gloster कंपनी की फ्लैगशिप SUV MG Gloster पर चाल लाख रुपये तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। यह डिस्काउंट Sharp, Savvy और Savvy 6-सीटर वेरिएंट पर भी मिल रहा है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 38.33 लाख रुपये से लेकर 42.49 लाख रुपये तक जाती है। 2. MG ZS EV दिसंबर 2025 में MG ZS EV पर 1.25 लाख रुपये तक की छूट दी जा रही है। इसमें दी गई 50.3kWh की बैटरी सिंगल चार्ज में 461km तक की रेंज दे सकती है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 17.99 लाख रुपये से लेकर 20.50 लाख रुपये तक है।

4. MG Comet यह कंपनी की सबसे किफायती इलेक्ट्रिक कार है। MG Comet पर दिसंबर 2025 में एक लाख रुपये तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 7.50 लाख रुपये से लेकर 10.00 लाख रुपये तक है।

5. MG Hector / Hector Plus MG Hector और Hector Plus पर 90,000 रुपये तक की छूट दी जा रही है। यह छूट इसके पांच और छह सीटर पर मिल रहा है। इसकी एक्स-शोरूम 14.00 लाख रुपये से लेकर 21.34 लाख रुपये तक जाती है।

6. MG Windsor EV MG की सबसे पॉपुलर Windsor EV पर भी 50,000 रुपये तक डिस्काउंट दिया जा रहा है। यह डिस्काउंट इसके Excite, Exclusive और Essence वेरिएंट पर मिल रहा है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 14.00 लाख रुपये से लेकर 18.39 लाख रुपये तक है।

7. MG Astor दिसंबर 2025 में MG Astor पर 50,000 रुपये तक की छूट मिल रही है। कंपनी इसे Sprint, Shine, Select, Sharp Pro, Savvy Pro वेरिएंट में ऑफर करती है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 9.65 लाख रुपये से लेकर 15.36 लाख रुपये तक है।